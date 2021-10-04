Ankara'da Akkuzulu Mahallesi sakinleri su sıkıntısının giderilmesini istiyor - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinin Akkuzulu Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar 4 aydır su sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, su sorununun giderilmesini istiyor.

Mahalle muhtarı Halil Kökmen, mahallelerinde hem kanalizasyon hem de su sorunu yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşların su sıkıntısı nedeniyle mağdur olduğunu ifade eden Kökmen, yetkililerden destek beklediklerini aktardı.

Kökmen, "Mahallenin alt kısımları çeşmeleri kapattığı zaman gece mahallenin üst kısımlarına su geliyor. Gece nöbet tutup, kapları dolduruyorlar. Mahalle çeşmeleri var, buradan da su taşıyorlar. Çamaşırlarını bu çeşmelerde yıkıyorlar. Mahallemizin 500 metre alt kısmında arıtma tesisi var. Bu tesis de çalışmıyor. Mahalle sakinlerimizin mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz." dedi.

Mahallede yaşayan vatandaşlardan 70 yaşındaki Narin Ravan, her gün su taşıma sıkıntısı yaşadıklarını belirtti.

Ravan, "Yaklaşık 4 aydır suyumuz akmıyor ve bu kuyudan her gün su çekiyorum. Akşam çocuklar geliyor, banyo yapacak su yok. Sabah su yok." diye konuştu.

Güllü Çakırgöz de su olmadığı için evlerinde temizlik de yapamadıklarını, çamaşır makinesini çalıştıramadıklarını ifade etti.

Melike Açıkgöz Ravan, çamaşırları yıkamak için traktörle çeşmeye götürdüğünü anlatarak, "Su olmadan hiçbir şey yapamıyoruz." şeklinde konuştu.