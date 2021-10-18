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Ankara'da Azerbaycan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi - Son Dakika

Ankara'da Azerbaycan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi

18.10.2021 23:23
Ankara'da Azerbaycan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi

Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasının 30. yıl dönümü ve Azerbaycanlı Şair Nizami Gencevi'nin doğumun 880. yılı dolayısıyla başkent Ankara'da konser düzenlendi.

Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasının 30. yıl dönümü ve Azerbaycanlı Şair Nizami Gencevi'nin doğumun 880. yılı dolayısıyla başkent Ankara'da konser düzenlendi.

Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ana Salonu'nda düzenlenen konsere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Deniz Çakar, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Konserin açılışında konuşan Büyükelçi Memmedov, Azerbaycan'ın 1918 ve 1991'de iki kez bağımsızlığını kazandığını hatırlatarak bu süreçte ülkesinin yaşadıklarını anlattı.

Memmedov, 1991'de bağımsızlığın kazanılmasından sonraki ilk yıllarda zorluklar yaşandığını, Türkiye'nin bu dönemde Azerbaycan'a eğitim başta olmak üzere yardımlarda bulunduğunu belirtti.

Azerbaycan'ın geçen yıl yürüttüğü 2. Karabağ Savaşı'yla 30 yıl boyunca işgal altındaki toprakların kurtarıldığına değinen Büyükelçi Memmedov, bu savaşta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün dünyaya Türkiye'nin, Azerbaycan'ın yanında olduğunu, Azerbaycan'ı rahatsız eden üçüncü ülke askerlerinin Türk askerleriyle karşılaşacağını beyan ettiğini dile getirerek, "Bütün dünya durdu" ifadesini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde, işgal altındaki toprakların her gün parça parça özgürleştirildiğini anımsatan Büyükelçi Memmedov, 84 milyon Türkiye vatandaşının savaş boyunca Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtti.

Memmedov, 2. Karabağ Savaşı'nın "kimin dost, kimin kardeş" olduğunu gösterdiğine vurgu yaparak, "(Türkiye ile) Damarlarımızda aynı kan akar, canımızda aynı kan." dedi.

Büyükelçi Memmedov, son 30 yıldır Azerbaycan'ın ilk defa bağımsızlığını toprak bütünlüğünü sağlayarak kutladığını, bu yılın Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından "Nizami Gencevi Yılı" ilan edildiğini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam ise Azerbaycan'ın bağımsızlığının her yıl Türkiye'den 11 gün önce kutlandığını belirterek, "İki devletin kurucuları olan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Haydar Aliyev'i saygı ve rahmetle anıyorum. Onlar sayesinde iki devletimiz bugün bağımsız, hür ve müreffeh bir şekilde ilelebet yaşayacak, var olacak." dedi.

Azerbaycan Şairi Gencevi'yi doğumunun 880. yılında rahmet ve minnetle andığını dile getiren Çam, Türkiye'nin de Yunus Emre, Ahi Evran gibi tarihi şahsiyetleri ölüm ve doğum yıl dönümlerinde andığını kaydetti.

2. Karabağ Savaşına ilişkin "Mutluluğumuz, Kafkaslar'da 44 günlük mücadelenin sonucunda kazanılan büyük zaferdir. Türk dünyamızın, İslam aleminin zaferlerinden biri yaşanmıştır. Hepimize hayırlı olsun. İnşallah bundan sonra da mutluluğumuz daim olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Çam, ayrıca Kafkas İslam Ordusu ve ona yardım eden hayırseverleri de andı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanvekili ve Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Çakar da yaptığı konuşmada doğumunun 880'inci yıl dönümünde gönüllerin sultanı Nizami Gencevi'yi rahmetle anarak, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki derin iş birliğinin sonsuza kadar sürmesi temennisinde bulundu.

Gencevi'nin doğumunun 880'inci yıl dönümünü, 2. Karabağ Savaşı'nda kazanılan zafer nedeniyle daha farklı duygularla kutladıklarını kaydeden Çakar, savaşta şehit düşen ve gazi olan Azerbaycan ordusu mensuplarını rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Çakar, Şair Nizami'nin hayatı hakkında bilgi vererek, Nizami'nin Sırlar Hazinesi, 7 Güzel, Leyla ile Mecnun, Hüsrev ile Şirin gibi eserleri Farsça kaleme aldığını, Osmanlı döneminde Mevlana Celaleddin Rumi, Sadi Şirazi, Molla Cami, Fuzuli gibi şairleri de etkilediğini söyledi.

Şair Nizami'nin yaşadığı dönemde evrensel düşüncenin öncüsü olduğuna dikkati çeken Çakar, şairin eserlerinde insan ve insan doğasının güzelliği ile insana saygıyı ön plana çıkardığını ve bugünün evrensel değerlerinden sevgi ve hürriyeti yücelttiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Azerbaycanlı sanatçılar tarafından konser verildi.

Azerbaycan, Türkiye, Konser, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da Azerbaycan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da Azerbaycan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi - Son Dakika
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