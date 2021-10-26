Emekli astsubay, karısını öldürüp aynı silahla intihar etti - Son Dakika

Emekli astsubay, karısını öldürüp aynı silahla intihar etti
26.10.2021 14:46
Ankara'da tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren emekli astsubay, daha sonra aynı silahla intihar etti.
Keçiören ilçesi Etlik Caddesi'nde bulunan evinde eşi Ülker İnal (58) ile tartışan Erol İnal (63), eşini silahla vurarak öldürdü.
KARISINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ
Daha sonra aynı silahla kendini vuran emekli astsubay, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Ankara Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden karı kocanın cansız bedenleri, Keçiören Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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26.10.2021 15:10:09. #1.13#
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