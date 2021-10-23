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Ankara'da çaldıkları kamyonetle Sakarya'da yakalandılar - Son Dakika

Ankara'da çaldıkları kamyonetle Sakarya'da yakalandılar

23.10.2021 17:12
Ankara'da çaldıkları kamyonetle Sakarya'da yakalandılar

ANKARA'da, fırının önünde bulunan kamyoneti çalarak Sakarya'ya gelen, yaşları 18'den küçük 3 çocuk, polis ekiplerince yakalandı.

ANKARA'da, fırının önünde bulunan kamyoneti çalarak Sakarya'ya gelen, yaşları 18'den küçük 3 çocuk, polis ekiplerince yakalandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Ü.A.'nın, saat 06.00 sıralarında fırının önünde, anahtarı üzerinde bıraktığı kamyonet çalındı. Ü.A.'nın şikayeti üzerine polis, araştırma başlattı. Plakası verilen araç, Sakarya sınırlarına girdikten sonra takibe alındı ve D-100 yolu Sakarya Dörtyol mevkisinde durduruldu. Kamyonette bulunan, yaşları 18'den küçük 3 çocuk, yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Kamyonet ise sahibine teslim edilmek üzere otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Ankara'da çaldıkları kamyonetle Sakarya'da yakalandılar
Ankara'da çaldıkları kamyonetle Sakarya'da yakalandılar

Kamyonet, Sakarya, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da çaldıkları kamyonetle Sakarya'da yakalandılar - Son Dakika


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