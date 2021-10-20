Üye Girişi
Ankara'da çaldılar, Kayseri'de yakalandılar - Son Dakika

Ankara'da çaldılar, Kayseri'de yakalandılar

20.10.2021 05:16

Ankara'da çaldılar, Kayseri'de yakalandılar Ankara'da ziynet eşyası çalan 6'sı kadın 7 kişi Kayseri'de yakalandı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli bir otomobilde yapılan aramada;

Ankara'da çaldılar, Kayseri'de yakalandılar

Ankara'da ziynet eşyası çalan 6'sı kadın 7 kişi Kayseri'de yakalandı

KAYSERİ - İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli bir otomobilde yapılan aramada; Ankara'dan çalındığı tespit edilen 75 parça ziynet eşyası ele geçirilirken 6'sı kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri; Kayseri - Ankara karayolu üzerinde yaptıkları uygulamada şüphe üzerine M.T.'nin sürücüsü olduğu otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan S.Ç. ve N.A. isimli kadınların üst aramasını gerçekleştiren ekipler, çalıntı olduğu tespit edilen 75 parça ziynet eşyası ele geçirdi. Yapılan incelemelerde ele geçirilen altınların Ankara'dan çalındığı belirlenirken N.G.'nin 3, S.T.'nin ise 1 'İkametten hırsızlık' suçundan arandığı tespit edildi.

Şüpheliler Ankara'ya gönderildi

Gözaltına alınan 6'sı kadın 7 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Ankara'da çaldılar, Kayseri'de yakalandılar
Ankara'da çaldılar, Kayseri'de yakalandılar
Ankara'da çaldılar, Kayseri'de yakalandılar
Ankara'da çaldılar, Kayseri'de yakalandılar

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da çaldılar, Kayseri'de yakalandılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

KYK yurdu önünde öğrenciler ayaklandı, İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti 00:58 KYK yurdu önünde öğrenciler ayaklandı, İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti Siyasi cinayetler tartışmasına Alaattin Çakıcı da dahil oldu: İlk cinayetiniz ben olayım 00:42 Siyasi cinayetler tartışmasına Alaattin Çakıcı da dahil oldu: İlk cinayetiniz ben olayım Öğrencisini istismardan yargılanan müdür yardımcısından rezil savunma: Kılık kıyafeti çok şık ve dikkat çekiciydi 23:36 Öğrencisini istismardan yargılanan müdür yardımcısından rezil savunma: Kılık kıyafeti çok şık ve dikkat çekiciydi
Burcu Biricik, şalvar giyip tülbent taktı! Makyajsız hali dikkat çekti 22:57 Burcu Biricik, şalvar giyip tülbent taktı! Makyajsız hali dikkat çekti Almanya'da rekor kıran akaryakıt fiyatları, sürücüleri komşu ülkeye yönlendiriyor 19:14 Almanya'da rekor kıran akaryakıt fiyatları, sürücüleri komşu ülkeye yönlendiriyor Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında tanık ifadesi ortaya çıktı: 'Nasıl seviştiğinizi de anlat' dedi 18:14 Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında tanık ifadesi ortaya çıktı: 'Nasıl seviştiğinizi de anlat' dedi
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz 17:11 Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak 16:43 Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak

Son Dakika Haberleri
18:51 Rekabet Kurulu'ndan, sahibinden.com'a soruşturma
18:19 Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak
18:15 Başkan Ali Koç'un aylar önce yaptığı çağrı karşılık buldu! Metin Tokat, MHK üyeliğinden ayrıldı
18:05 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:53 Prens Selman'dan Fenerbahçe atağı! Newcastle United, Altay Bayındır için adım atıyor
17:49 Polisin sezgileri doğru çıktı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıka yemiş
17:48 Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor
17:30 Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız
17:27 Renault'nun Slovenya fabrikası elektronik parça sıkıntısı sebebiyle 350 kişiyi işten çıkaracak
17:25 Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor'a liderliği kaptıran Fenerbahçe hala açık ara favori
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara yeni çağrı: Az kaldı, sizin zamanınız geliyor Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara yeni çağrı: Az kaldı, sizin zamanınız geliyor         
00:48
Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş protesto: Bizim için futbol bitmiştir Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş protesto: Bizim için futbol bitmiştir         
00:41
58 milyon euro yatırım yapılan Türkiye'nin ilk yerli şanzımanı tanıtıldı 58 milyon euro yatırım yapılan Türkiye'nin ilk yerli şanzımanı tanıtıldı         
23:14
Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü         
20:11
Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak         
18:20
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
"Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı         
16:02
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif         
13:51
Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi         
13:22
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak         
11:17
Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı         
10:02
Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı         
09:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 05:21:11. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da çaldılar, Kayseri'de yakalandılar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement