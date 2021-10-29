Yürüyüş kortejinin Anıtkabir'de sona ermesinin ardından Anıtpark'ta Edip Akbayram ve kızı Türkü Akbayram konser verdi.

Polis ekipleri, güzergah üzerindeki yolları trafiğe kapatarak etkinlik sona erene kadar çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşale taşıyan Ankaralılar; Ankara Tren Garı, Anadolu Meydanı ve Akdeniz Caddesi güzergahından Anıtkabir 'e yürüdü.

Ellerindeki meşaleleri yakarak bando eşliğinde yürüyüşe başlayan kalabalık, bir ağızdan " İzmir Marşı"nı söyledi.

Çankaya Belediyesi ve CHP Ankara İl Başkanlığınca düzenlenen yürüyüş, Ulus 'taki Birinci Meclis binasının önünden başladı.

Başkentte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Son Dakika › Güncel › Ankara'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi - Son Dakika

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