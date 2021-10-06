Üye Girişi
Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı - Son Dakika

Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı

06.10.2021 09:07

Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı.

Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı. Uzun süren kovalama sonucunda sürücü yakalandı.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi John F. Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Trafik polis ekipleri asayiş uygulaması esnasında A.G.M'nin kullandığı 06 YA 8084 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin ihtarına uymayan sürücü, otomobilini dubaları da yıkarak uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine sürüp Güvenlik Caddesi'ne doğru kaçtı. Polis ekipleri Güvenlik Caddesi üzerinde bulunan uygulamada sürücüye tekrar 'dur' ihtarında bulundu. İhtarlara uymayan sürücü polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçma devam etti. Uzun süren kovalamalar sonucunda polis ekipleri A.G.M.'yi Yenimahalle ilçesinde yakaladı.

(Hidayet Türkyılmaz - Mehmet Kalay/İHA)

Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı
Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı
Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı
Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı

Kennedy Caddesi, Çankaya, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pep Guardiola'nın kızı, rakip takımın futbolcusu Delle Ali ile yine objektiflere takıldı 09:04 Pep Guardiola'nın kızı, rakip takımın futbolcusu Delle Ali ile yine objektiflere takıldı Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili Mark Zuckerberg zan altında 08:43 Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili Mark Zuckerberg zan altında Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek 08:05 Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek
Bahçeli, 07:38 Bahçeli, "Bölücü kebapçılar" sözünde kimi kastetti? MHP, konu hakkında konuştu Musa Orhan'ın avukatı, şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu 07:08 Musa Orhan'ın avukatı, şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu Çin'in dünyanın bilmesini istemediği rapor açığa çıktı! İçinde koronayla ilgili kritik bilgi var: 2019'da yayılmış olabilir 23:14 Çin'in dünyanın bilmesini istemediği rapor açığa çıktı! İçinde koronayla ilgili kritik bilgi var: 2019'da yayılmış olabilir
Tutuklanan orkestra ekibinin 22:26 Tutuklanan orkestra ekibinin "Hayatımızı mahvettin" dediği Bülent Ersoy, suçlamalara yanıt verdi Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm 21:35 Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm

Son Dakika Haberleri
09:07 Kayınpeder damadını bıçaklayarak öldürdü, dini nikahlı hamile eşi ortada kaldı
08:59 Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan adam, olay yerinde hayatını kaybetti
08:42 Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili Mark Zuckerberg zan altında
08:35 Tel örgülerden askerlere verilen Afgan bebek, şimdilerde ailesiyle ABD'de yaşıyor
08:04 Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek
08:02 Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan, Sedat ve Cana'yı konuşurken yakalıyor
08:00 Sevgilisiyle tartışırken 5. kattan düşen trans birey hayatını kaybetti
07:52 Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı
07:37 Bahçeli, "Bölücü kebapçılar" sözünde kimi kastetti? MHP, konu hakkında konuştu
07:33 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden para kazananlar için kolaylık sağlayacak
Kayınpeder damadını bıçaklayarak öldürdü, dini nikahlı hamile eşi ortada kaldı Kayınpeder damadını bıçaklayarak öldürdü, dini nikahlı hamile eşi ortada kaldı         
09:08
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan adam, olay yerinde hayatını kaybetti Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan adam, olay yerinde hayatını kaybetti         
08:59
Tel örgülerden askerlere verilen Afgan bebek, şimdilerde ailesiyle ABD'de yaşıyor Tel örgülerden askerlere verilen Afgan bebek, şimdilerde ailesiyle ABD'de yaşıyor         
08:35
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı         
07:53
850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden para kazananlar için kolaylık sağlayacak 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden para kazananlar için kolaylık sağlayacak         
07:33
Hayranları aynı fikirde birleşti! İmaj değiştiren Ferhat Göçer'i kimse tanıyamadı Hayranları aynı fikirde birleşti! İmaj değiştiren Ferhat Göçer'i kimse tanıyamadı         
00:23
"Bölücü kebapçılar" tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt         
23:02
Tatilden döndükten sonra evinin önüne bıraktığı araçtaki kilolarca cevizi gören adam büyük şaşkınlık yaşadı Tatilden döndükten sonra evinin önüne bıraktığı araçtaki kilolarca cevizi gören adam büyük şaşkınlık yaşadı         
21:49
İki efsane burun buruna geldi! Khabib ile Ronaldo'nun o anlarına yağmur gibi beğeni yağdı İki efsane burun buruna geldi! Khabib ile Ronaldo'nun o anlarına yağmur gibi beğeni yağdı         
21:10
Evli adamdan sansasyon yaratan talep: Eşimin başka erkekten doğurduğu çocuğu büyütmek istiyorum Evli adamdan sansasyon yaratan talep: Eşimin başka erkekten doğurduğu çocuğu büyütmek istiyorum         
20:42
6 parti parlamenter sistem için TBMM'de toplandı! İşte üzerinde uzlaşmaya varılan başlıklar 6 parti parlamenter sistem için TBMM'de toplandı! İşte üzerinde uzlaşmaya varılan başlıklar         
19:37
Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor         
18:40
Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor         
17:17
Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi         
16:37
Şehirler arası otobüslerde açık bilette Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı         
14:53
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 09:12:21. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement