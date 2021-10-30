Ankara'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kılıçdaroğlu'na gündemdeki isimlerin adaylığı soruldu! Verdiği cevap kulisleri hareketlendirecek: Olmaz demedim

Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 4 tutuklama! Aralarında müdür de var amir de