Ankara'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.
İ.K. idaresindeki 06 LOP 58 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Refik Cesur Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücüsü İ.K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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