Üye Girişi
Ankara'da fuhşa zorlanan 14 kadın kurtarıldı - Son Dakika

Ankara'da fuhşa zorlanan 14 kadın kurtarıldı

13.10.2021 15:54

ANKARA'da tehdit edilip, dövülerek fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 14 kadın, polisin operasyonuyla kurtarıldı.

ANKARA'da tehdit edilip, dövülerek fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 14 kadın, polisin operasyonuyla kurtarıldı. Gözaltına alınan 2 şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada; kadınları fuhşa zorladığı belirlenen çete tespit edildi. Teknik ve fiziki takip sonunda K.S.'nin, gelir seviyeleri düşük ülkelerde yaşayan ve ekonomik olarak zor durumda olan kadınları iş vaadiyle kandırarak, Türkiye'ye getirdiği belirlendi. K.S.'nin yurt dışından getirdiği 14 kadını tehdit ederek, fuhuş yapmaya zorladığı tespit edildi. K.S.'ye, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışan B.T.'nin yardım ettiği, fuhşa zorlanan kadınları otellere götürüp, getirdiği saptandı.

Şüphelilerin kontrollerindeki evlere yerleştirilip, pasaportlarına el konulan, tehdit edilip fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 14 kadın, polisin eş zamanlı operasyonuyla kurtarılarak, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

K.S. ve B.T. de evlerine yapılan baskında 'insan ticareti', 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlarından gözaltına alındı. K.S.?nin aynı suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden K.S. tutuklandı, B.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'da fuhşa zorlanan 14 kadın kurtarıldı
Ankara'da fuhşa zorlanan 14 kadın kurtarıldı
Ankara'da fuhşa zorlanan 14 kadın kurtarıldı
Ankara'da fuhşa zorlanan 14 kadın kurtarıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da fuhşa zorlanan 14 kadın kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu 16:07 Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu 16:01 Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu Dünya rekortmeni atlet evinde ölü olarak bulundu! Tirop adeta yasa boğdu 16:00 Dünya rekortmeni atlet evinde ölü olarak bulundu! Tirop adeta yasa boğdu
Aile hekimiyle tartışıp, kapı ve pencereleri tekmelediler 15:55 Aile hekimiyle tartışıp, kapı ve pencereleri tekmelediler Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı 15:23 Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı 14:53 Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var 14:42 Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Tanju Özcan, TRT dizisindeki 14:36 Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu

Son Dakika Haberleri
16:06 Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu
16:01 Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu
16:00 Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim
15:59 Dünya rekortmeni atlet evinde ölü olarak bulundu! Tirop adeta yasa boğdu
15:57 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu
15:32 Transfer sorunu Fenerbahçe maçı öncesi gün yüzüne çıktı! Trabzonspor yönetimine eleştiriler artıyor
15:28 CHP ve İYİ Parti'den sonra bir "siyasi cinayet" iddiası da Davutoğlu'ndan geldi: Şu anda dostça uyarılar geliyor
15:23 Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı
15:02 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 13 Ekim 2021
15:01 Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu
Ronaldo, sınırlı sayıda üretilen arabayı hemen kaptı! Değerini duyanın ağzı açık kalıyor Ronaldo, sınırlı sayıda üretilen arabayı hemen kaptı! Değerini duyanın ağzı açık kalıyor         
16:08
Zehir tacirinin evinde 55 kilogram bonzai bulundu! Zehir tacirinin evinde 55 kilogram bonzai bulundu! "Çaki" lakaplı şahıs kıskıvrak yakalandı         
16:06
Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim         
16:00
3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu         
15:57
Transfer sorunu Fenerbahçe maçı öncesi gün yüzüne çıktı! Trabzonspor yönetimine eleştiriler artıyor Transfer sorunu Fenerbahçe maçı öncesi gün yüzüne çıktı! Trabzonspor yönetimine eleştiriler artıyor         
15:33
Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu         
15:01
Son dakika! Yargıtay Başsavcısı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi Son dakika! Yargıtay Başsavcısı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi         
14:52
Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde skandal! Nuggetları küflü halde buldu Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde skandal! Nuggetları küflü halde buldu         
14:40
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı         
14:22
Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, "Seni Diva değil divan yaparlar" sözlerini söyleyen Mustafa Keser'e cevap verdi         
14:14
Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı         
14:13
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü         
12:47
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 16:18:16. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da fuhşa zorlanan 14 kadın kurtarıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement