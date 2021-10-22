Ankara'da haraç çetesine suçüstü operasyon - Son Dakika

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Ankara'da haraç çetesine suçüstü operasyon

ANKARA'da hal esnafını silahla darbedip, çıplak görüntüleriyle şantaj yaparak haraç toplayan 6 kişilik çete, polis operasyonuyla suçüstü yakalandı. 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ulus ilçesinde hal bölgesinde faaliyet gösteren iş yeri sahiplerinden bazıları polise başvurarak, silah tehdidiyle kendilerinden haraç isteyen şüphelileri şikayet etti. Polisin yaptığı çalışmada şüphelilerin organize suç örgütü olarak Ulus hal bölgesinde esnaftan haraç aldıkları, vermeyenleri ölümle tehdit ettikleri, bazılarını darbedip, çıplak görüntülerini çekerek şantaj yaptığı, iş yerlerine zarar verdikleri, çevre esnafa bu görüntüleri göstererek, üzerlerinde baskı kurdukları belirlendi. Para vermeyen esnafa iş yerlerini açtırmadıkları, şikayet etmeleri halinde ailelerine zarar vermekle tehdit edildikleri saptandı. Hal esnafının şüphelilerin çok sayıda benzer suçlardan kayıtları olduğu için korktukları ve tedirgin oldukları da belirlendi.

Polis ekipleri, para vermeyen esnafın ikamet ve iş yerlerine zarar verecekleri bilgisi üzerine tespit edilen adreslerde önlem aldı. Şüpheliler Y.B., F.Ç., M.B., M.U., Y.K. ve N.S. söz konusu adreslere zarar vermek için geldikleri sırada polis operasyonuyla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 adet tabanca ele geçirildi.

6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 'birden fazla kişi ile nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'eziyet çektirme', 'kasten yaralama', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', 'suça azmettirme', 'ölümle tehdit' ve 'hakaret' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.