Ankara'da haraç çetesine suçüstü operasyonda 6 tutuklama - Son Dakika

ANKARA'da, hal esnafını silahla darbedip, çıplak görüntüleriyle şantaj yaparak, haraç toplayan 6 kişilik çete, polis operasyonuyla suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ulus ilçesindeki hal bölgesinde faaliyet gösteren iş yeri sahiplerinden bazıları, polise başvurarak, silah tehdidiyle kendilerinden haraç isteyen şüphelileri şikayet etti. Polisin yaptığı çalışmada şüphelilerin, organize suç örgütü olarak Ulus hal bölgesinde esnaftan haraç aldıkları, vermeyenleri ölümle tehdit ettikleri, bazılarını darbedip, çıplak görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları, iş yerlerine hasar verdikleri, çevre esnafa bu görüntüleri göstererek, üzerlerinde baskı kurdukları belirlendi. Para vermeyen esnafa iş yerlerini açtırmadıkları, şikayet etmeleri halinde ailelerine zarar vermekle tehdit edildikleri saptandı. Hal esnafının, şüphelilerin çok sayıda benzer suçlardan kayıtları olduğu için korktukları ve tedirgin oldukları da belirlendi.

Polis ekipleri, para vermeyen esnafın ev ve iş yerlerine hasar verecekleri bilgisi üzerine tespit edilen adreslerde önlem aldı. Y.B., F.Ç., M.B., M.U., Y.K. ve N.S., adreslere hasar vermek için geldikleri sırada polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada ise 2 tabanca ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 'birden fazla kişi ile nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'eziyet çektirme', 'kasten yaralama', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', 'suça azmettirme', 'ölümle tehdit' ve 'hakaret' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.