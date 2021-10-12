Ankara'da "hayali araç" soruşturmasında 11 gözaltı kararı - Son Dakika

Ankara'da ruhsat ve sigorta bilgilerini değiştirdikleri araçlar üzerinden farklı bankalardan 4 milyon lira kredi çektikleri belirlenen 11 şüpheliden 10'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ruhsat ve sigorta bilgilerini değiştirdikleri araçlarla farklı bankalardan 4 milyon lira kredi çeken, 14 yarı römork aracı da usulsüz şekilde tescil ettikleri belirlenen 11 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Ankara, İstanbul ve Konya'daki adreslerde arama, yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 10'u Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "hayali araç" adı verilen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, 1 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.