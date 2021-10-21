Ankara'da iki eve giren hırsız, 50'ye yakın kamera görüntüsü ile yakalandı - Son Dakika

ANKARA'da, bir hafta içinde iki ayrı eve giren hırsızlık şüphelisi Ö.M., emniyet ekiplerinin 50'ye yakın güvenlik kamerasını izlemesi sonucu yakalandı.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Sorusturma Büro Amirliği ekipleri, bir hafta içinde ayrı evlerde gerçekleşen 2 hırsızlık ihbarı aldı. Ekipler, ihbar üzerine harekete geçerek bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını izlemeye aldı. 50'ye yakın güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan Ö.M. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma neticesinde Ö.M., üzerinde hırsızlık yaparken kullandığı malzemelerle yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlattı.