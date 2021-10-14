Ankara'da kömür yardımı Başkent Kart üzerinden yapılacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesince ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı artık Başkent Kart üzerinden yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kömür yardımı için de yeni bir uygulama başlattı.

Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımında ihtiyaç sahiplerine bundan sonra yakacak yardımının Başkent Kart üzerinden yapılacağını açıklayan Yavaş, "Kapı kapı kömür dağıtma devri Ankara'da sona erdi. 28 bin 609 ihtiyaç sahibi ailenin Başkent Kartlarına kömür alımına özel 2 bin 150'şer liradan toplamda 61 milyon 509 bin 350 lira yatırdık." bilgisini paylaştı.