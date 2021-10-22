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Ankara'da küfür cinayeti şüphelilerini duvara yansıyan gölgeleri yakalattı - Son Dakika

Ankara'da küfür cinayeti şüphelilerini duvara yansıyan gölgeleri yakalattı

22.10.2021 09:12

Ankara'nın Çankaya ilçesinde otobüs durağını soran gruba küfür ettiği iddiasıyla dövüldüğü belirlenen bir kişi 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde otobüs durağını soran gruba küfür ettiği iddiasıyla dövüldüğü belirlenen bir kişi 2 gün sonra hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada, dayak atan kişilerin duvara yansıyan gölgelerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenmesiyle ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler sorguda suçlarını itiraf ederken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay 16 Ekim akşamı Ankara'nın Çankaya ilçesi Ziya Gökalp Caddesi'nde meydana geldi. Darp sonucu yaralama ihbarı alan polis ekipleri ve sağlık ekipleri olay yerine gittiklerinde kimseyi bulamadı. Ağabeyi Uğur Güzel'den haber alamayan Özlem Gürgen, 2 gün sonra 18 Ekim'de kardeşinin evine gitti. Çilingirle kapıyı açıp içeriye giren Gürgen, ağabeyini yerde baygın buldu. Vücudunda morluklar olan Uğur Güzel,(33) çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemede Güzel'in burnunda darbeye bağlı kırık olduğu ve beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI SONUCUNDA ŞÜPHELİLERİ GÖLGELERİ ELE VERDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 gün önce yapılan ihbarda darp sonucu yaralanan kişinin Uğur Güzel olabileceğini değerlendirerek, araştırma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. Cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, yerde bir kişiyi darbeden grubun duvara yansıyan gölgeleri tespit edildi. Duvara yansıyan gölge görüntüde, Uğur Güzel'in kafa darbesiyle yere düşmesi ve yerde tekmelenmesi görüldü. Gölgelerden grubun 4 kişi olduğu tespit edildi. Aynı bölgede taksiye binerken Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıyan 4 kişiden şüphelenen polis, bu kişilerin yüz tanıma sisteminden kimliklerini tespit etti. Bu sırada darp sonucu yaralanan Uğur Güzel'in, aynı akşam kendi imkanlarıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduğu; ancak tedaviyi yarım bırakıp, acil servisten ayrıldığı belirlendi.

KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN DÖVMÜŞLER

Kimlikleri belirlenen Yunus Emre Sözcü((27), Ersin Demir(25) ile yanlarında bulunan kız arkadaşları E.K (29) ve N.K. (19) gözaltına alındı. E.K., polisteki ifadesinde Uğur Güzel'e otobüs duraklarını sorduğunu, kendisine küfürle karşılık verdiğini, Ersin Demir'in 'sen nasıl konuşuyorsun' diyerek Uğur Güzel'e kafa attığını, Yunus Emre Sözcü'nün de yerde tekmelediğini söyledi. Yunus Emre Sözcü ve Ersin Demir de Uğur Güzel'i, kız arkadaşlarına küfrettiği için dövdüklerini söyleyerek, suçlarını itiraf etti. E.K. ve N.K., polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Yunus Emre Sözcü ve Ersin Demir, adliyeye sevk edilip, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(Mehmet Kalay - Hidayet Türkyılmaz-İHA)

Ankara'da küfür cinayeti şüphelilerini duvara yansıyan gölgeleri yakalattı
Ankara'da küfür cinayeti şüphelilerini duvara yansıyan gölgeleri yakalattı
Ankara'da küfür cinayeti şüphelilerini duvara yansıyan gölgeleri yakalattı
Ankara'da küfür cinayeti şüphelilerini duvara yansıyan gölgeleri yakalattı

Uğur Güzel, Çankaya, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara'da küfür cinayeti şüphelilerini duvara yansıyan gölgeleri yakalattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da küfür cinayeti şüphelilerini duvara yansıyan gölgeleri yakalattı - Son Dakika
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