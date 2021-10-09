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Başkentte "Turgutlar" suç örgütüne yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı - Son Dakika

Başkentte "Turgutlar" suç örgütüne yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı

09.10.2021 12:52

Ankara'da "Turgutlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da "Turgutlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde illegal faaliyetler yürüttüğü belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon başlattı.

Elebaşılığını Ç.T, sözde yöneticiliğini M.Y.T. ve H.A'nın yaptığı tespit edilen örgütle ilişkili 17 ev ve iş yerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 3 silah, farklı ebatlarda 358 fişek, bir pompalı tüfek, çok sayıda zorla imzalatılmış senet, çeşitli kamu kurumlarına ait sahte kimlik kartları, örgüt üyelerinin uygulama noktalarından rahat geçebilmesi için kullanılan bir çakar ve 2 sahte plaka ele geçirildi.

Bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Başkentte Turgutlar suç örgütüne yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı
Başkentte Turgutlar suç örgütüne yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı
Başkentte Turgutlar suç örgütüne yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı
Başkentte Turgutlar suç örgütüne yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı
Başkentte Turgutlar suç örgütüne yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı
Başkentte Turgutlar suç örgütüne yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı
Başkentte Turgutlar suç örgütüne yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı
Başkentte Turgutlar suç örgütüne yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı

Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte 'Turgutlar' suç örgütüne yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte "Turgutlar" suç örgütüne yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı - Son Dakika
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