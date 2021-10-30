ANKARA'da, park halindeki otomobile tavan kısmını keserek girip hırsızlık yapan 2 kişi, cep telefonu ile görüntülendi.
Olay, önceki gün Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesi 928'inci Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişiden birisi, park halindeki otomobilin tavan kısmını keserek içeriye girdi. Diğer şüpheli ise dışarıda bekleyerek gözcülük yaptı. Şüpheliler, bir süre sonra araçtan aldıkları eşyayı motosikletin arkasındaki sepete koyarak, bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anı cep telefonu ile görüntülendi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Ankara'da tavanını kestikleri otomobilden hırsızlık yaptılar; o anlar kamerada - Son Dakika