Üç aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar, kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada İsmail Karayılmaz, Kenan Aydos, Sinan Dinçsönmez, Burak Gökçayır, Yusuf Kesti, Alican Baykan, Ali Söylemez , Murat Aktaş, Kamber Öztürk ve Kadir İğneci yaralandı.

İsmail Karayılmaz'ın kullandığı 06 CDK 682 plakalı kamyonet, Mustafa Taş idaresindeki 06 CAT 798 plakalı kamyonet ve Kenan Aydos yönetimindeki 06 CEH 721 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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