Ankara'da uyuşturucu satıcıları polisin takibi sonucu yakalandı - Son Dakika

Başkentte adreslerinde kullanıma hazır halde uyuşturucu madde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya'da bulunan 4 ayrı adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı bilgisine ulaştı.
Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda 63,5 kilogram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi.
Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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