Ankara'da yasak aşk cinayetinde 3 tutuklama - Son Dakika

Ankara'da yasak aşk cinayetinde iki kardeşi öldürmekten gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Ankara'da cesetleri 9 yıl sonra hobi bahçesine gömülü bulunan Oğulcan Bertan Karaoğlu ve kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun annesi F.G. ile sevgilisi İ.T. ve onun oğlu olan A.T. tarafından öldürüldüğü tespit edilmişti. Cinayetin F.G. ile İ.T. arasında yaşanan yasak aşk nedeniyle gerçekleştirildiği belirtilmişti. Gözaltına alınan anne F.G. ile İ.T. ve oğlu A.T., sevk edildikleri Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğince iki kez "tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklandı. - ANKARA