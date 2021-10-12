Ankara'daki kazı çalışmasında insan kemiklerine rastlandı - Son Dakika

Ankara'daki kazı çalışmasında insan kemiklerine rastlandı

Ankara'da, belediye ekiplerinin yol çalışması için otoyol kenarında kazı yaptığı sırada insan kemikleri bulundu.

Ankara'da, belediye ekiplerinin yol çalışması için otoyol kenarında kazı yaptığı sırada insan kemikleri bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Etimesgut ilçesindeki Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde yol çalışması için otoyol kenarında yaptığı kazıda insan kemiklerine rastlandı. Kazı çalışmasını durduran belediye çalışanları, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kafatası ve birçok kemiğin bulunduğu yeri muhafaza altına aldı. Kemikler Adli Tıp Kurumuna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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