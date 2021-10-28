Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları, Cumhuriyet... - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları, Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliklerinde eylem yapabilecekleri değerlendirilen 33 yabancı uyruklu şahıstan 28'ini düzenlediği operasyonla yakaladı. - ANKARA