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Ankara Film Festivali Proje Geliştirme Desteği Yarışmasında 10 aday yarışacak - Son Dakika

Ankara Film Festivali Proje Geliştirme Desteği Yarışmasında 10 aday yarışacak

28.10.2021 11:10
Ankara Film Festivali Proje Geliştirme Desteği Yarışmasında 10 aday yarışacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle ve Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfınca 32'ncisi düzenlenecek Ankara Film Festivali Proje Geliştirme Desteği Yarışmasında yarışacak 10 aday belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle ve Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfınca 32'ncisi düzenlenecek Ankara Film Festivali Proje Geliştirme Desteği Yarışmasında yarışacak 10 aday belli oldu.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, ???????4-12 Kasım tarihlerindeki 32. Ankara Film Festivalinde, ilk ya da ikinci filmini çekecek sinemacılara maddi destek sağlayan yarışmaya bu yıl 63 başvuru yapıldı.

Yönetmen, senarist ve yapımcı Elif Refiğ, senarist Yeşim Çıtak ve yönetmen, senarist Umut Aral tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen 10 aday film şöyle:

Emir Külal Haznevi'nin "11 Yıldız, Güneş ve Ay", Yılmaz Özdil'in "Aforoz", Barış Sarhan'ın "Bulanık Mavi", Mustafa Haktanır'ın "Çam Sakızı Çoban Armağanı", Fehmi Öztürk'ün "Gayrı Resmi Bir Ailenin Pek Müşterek Hikayesi", Burcu Aykar'ın "Gölgeler Çekildiğinde", Senem Bay'ın "Harabe", Ziya Demirel'in "İki Gözlüler", Alican Durbaş'ın "Lo-Fi" ve Filiz Kuka'nın "Yüzleşme".

Ankara Film Festivali Proje Geliştirme Desteği'nde yarışacak projeler, yapımcı ve senarist Emine Yıldırım, yapımcı Sevil Demirci ve yapımcı Vildan Erşen'den oluşan seçiciler kurulu tarafından değerlendirilecek.

Değerlendirme sonucunda yönetmenlerin ilk veya ikinci kurmaca projelerini üretmelerine katkı sağlanacak bu yılın En İyi Projesine 30 bin lira ödül verilecek.

Film Festivali, Ankara, Turizm, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Film Festivali Proje Geliştirme Desteği Yarışmasında 10 aday yarışacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Film Festivali Proje Geliştirme Desteği Yarışmasında 10 aday yarışacak - Son Dakika
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