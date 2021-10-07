Ankara Kalkınma Ajansı ekim ayı toplantısı Beypazarı'nda yapıldı - Son Dakika

Ankara Kalkınma Ajansı ekim ayı toplantısı Beypazarı'nda yapıldı

Ankara Kalkınma Ajansı ekim ayı yönetim kurulu toplantısı Beypazarı'nda gerçekleştirildi.

Ankara Kalkınma Ajansı ekim ayı yönetim kurulu toplantısı Beypazarı'nda gerçekleştirildi. Ankara Valisi ve Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin başkanlığında Beypazarı Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan toplantıya, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Çahit Çelik ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Kalkınma Ajansı uzmanı Şeref Furkan Ceylan, toplantıda, dönem içinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında sunum yaparak 2021 yılı için planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Şahin, toplantının ardından belediyenin örnek bahçesi ile Macun Mahallesi'ndeki "Yaşayan Köy" müzesini ziyaret etti.

Son Dakika

Genç kız, erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti

Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu

İki hükümlü, cezaevinde gördükleri eğitimle hafız olup cübbe giydi

NATO, 8 Rus diplomatın akreditasyonunu "ajan" oldukları gerekçesiyle iptal etti

Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı

7 hakemin mesleğine son verilebilir! İşte Kulüpler Birliği toplantısından çıkan 3 kritik madde

Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştiriliyor! İşte en yüksek teklifi veren şirket