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Ankara Kitap Fuarı, hafta sonu 90 bini aşkın ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

Ankara Kitap Fuarı, hafta sonu 90 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

25.10.2021 09:08
Ankara Kitap Fuarı, hafta sonu 90 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

16. Ankara Kitap Fuarı, hafta sonunda yoğun ilgi gördü.

16. Ankara Kitap Fuarı, hafta sonunda yoğun ilgi gördü.

ATO Congresium'da kapılarını açan fuarda söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de aralarında bulunduğu çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

350 yazar, 174 yayınevinin okurlarıyla buluştuğu, 30 sahafın stant açtığı, 100 bin kitaba ev sahipliği yapan fuarı, hafta sonu her yaş grubundan 90 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Kazakistan'ın konuk ülke, yazar Feyza Hepçilingirler'in ve yazar Prof. Dr. Adil Akhmetov'un uluslararası onur konuğu olduğu fuarda, cumartesi ve pazar aralarında Tolga Aydoğan, Miyase Sertbarut, Nihat Genç, Erol Mütercimler, Ahmet Telli, Metin Hara, Murat Ağırel, Nuray Sayari, Şükran Kozalı, Murat Çelik'in de bulunduğu yazarlar kitaplarını imzaladı.

"Ankara'nın yarısı burada"

Fuar ziyaretçilerinden Erol Öztürk, salgın önlemlerinin alındığı güzel bir etkinlik olduğunu, insanların bu tür organizasyonları özlediğini söyledi. Öztürk, "Ankaralılar da kitap okumayı seviyormuş maşallah. Ankara'nın yarısı burada diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Zehra Öztürk ise fuarda kitap fiyatlarının makul olduğunu belirtti.

Fuara 3 çocuğuyla gelen bir anne de fuar tarihlerini yakından takip ettiklerini, ailece kitap okumayı çok sevdiklerini belirterek, "Çocukların kitap fuarının havasını bile teneffüs etmeleri bence olumlu." diye konuştu.

Çocuklardan Vera ise macera kitaplarını sevdiğini, fuara Kovid-19 salgını öncesinde de bir kez geldiğini ifade ederek, "Fuar çok güzel bir yer, bayıldım." dedi.

"Satışlarımız çok güzel"

Yayınevi görevlisi Kerem Turan da Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır fuar düzenlenemediğini hatırlatarak, "Okurlar, bu tür kültür ortamlarını özlemişler, kitap almasalar dahi bakıyorlar, inceliyorlar. Biz de onları özlemişiz." ifadelerini kullandı.

Kitapseverlerin ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getiren Turan, şöyle konuştu:

"Satışlarımız çok güzel. İlerleyen günlerde daha güzel olacak. Ben tarih öğretmeniyim. Çocuklar çok ilgi duyuyor. Diğer stantları da inceleyip kitapları öyle alıyorlar. Direkt bir standa girip almıyorlar. Bilinçli bir nesil yetişiyor."

Turan, fuarda pandemi önlemlerine uyulduğunu da dile getirerek, "Hem biz yetişkinler için hem çocuklar için çok güzel bir kültür fuarı oldu." dedi.

Yayınevi görevlisi Necati Deniz Cedimoğlu, salgın nedeniyle evlerine kapanan insanların oldukça bunaldığını belirterek, "Bunun da etkisiyle buraya güzel bir rağbet var. Korona döneminde de kitaplara ilgide olağanüstü bir artış olmuştu. Biz de standımızda klasiklerle birlikte çocuklara ve yetişkinlere farklı kitaplar sunuyoruz." diye konuştu.

Girişin hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olduğu 16. Ankara Kitap Fuarı, 31 Ekim Pazar akşamına kadar her gün 10.00 ila 20.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Ankara, Kitap, Pazar, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Kitap Fuarı, hafta sonu 90 bini aşkın ziyaretçi ağırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Kitap Fuarı, hafta sonu 90 bini aşkın ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
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