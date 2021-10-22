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Ankara merkezli 37 ilde FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına operasyon - Son Dakika

Ankara merkezli 37 ilde FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına operasyon

22.10.2021 09:14
Ankara merkezli 37 ilde FETÖ'nün

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında yer aldığı tespit edilen, daha önce görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay ile ilişiği kesilmiş 78 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için Ankara merkezli 37 ilde operasyon düzenledi. Şu ana kadar 67 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara Başsavcılığı, Ankara, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara merkezli 37 ilde FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına operasyon - Son Dakika


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