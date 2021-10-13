Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü Bozkurt İlham Gencer konseriyle kutlandı - Son Dakika

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ünlü caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer ve çocukları konser verdi.

Konser Altındağ Belediyesince CSO ADA Mavi Salon'da düzenlendi.

Bozkurt İlham Gencer ile çocukları Bora Gencer ve Ayşe Gencer'in sahne aldığı konserde başkentli müzikseverler keyifli anlar yaşadı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı konser öncesinde yaptığı konuşmada, Ankara'nın, bağımsızlık hareketinin ortak aklı, vicdanı ve sesi olarak Milli Mücadele'ye yön veren şehir olduğunu söyleyerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından başkent ilan edilerek Ankara'ya büyük bir onur verilmiştir." dedi.

Sanatseverler tarafından yoğun ilgi ve beğeni toplayan konserde 95 yaşındaki İlham Gencer ve çocukları birçok eseri dinleyicilerle buluşturdu.

Kovid-19 tedbirleriyle düzenlenen konserde başkentliler bazı şarkılara eşlik etti.