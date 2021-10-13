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Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

13.10.2021 18:52
Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ankara Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklere Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Ankara Valisi Vasip Şahin ve devlet erkanı ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2. TBMM binasında düzenlenen kutlama törenine de katıldı. Vali Şahin, Başkan Yavaş, Ankara Milletvekili Levent Gök, 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut ve çok sayıda vatandaşın katıldığı 2. TBMM binası önündeki törende seymen gösterisi büyük alkış aldı. Sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı kutlama mesajında, "Ne güzel Ankara'yı sevmek, ne güzel bu kıymetli mirası yarınlara birlikte taşımanın gururunu yaşamak" diyen Başkan Yavaş, 2. TBMM binasında yaptığı konuşmada da Başkentlilere şöyle seslendi:

"Ankara, Kurtuluş Savaşı boyunca stratejik kararların alındığı ve bu kararlar sonucu hürriyet meşalemizin sonsuza dek yandığı merkezdir. Kuruluş ve kurtuluş mücadelemizin ardından 'son kale' olma özelliğini barındıran kadim kentimiz, bağımsızlık tutkunu bir milletin yoluna ışık tutan milli duruşun simgesi olmuştur. Kızılca günün, Melhame-i Kübra'nın, istiklal ve istikbalin bir arada yaşandığı kenttir Ankara. Tüm bu kutlu özelliklerinin yanı sıra iklimi, jeolojik konumu, gelişme kabiliyeti, mevcut tesisler ve kuruluşlar bakımından da uygun olması sebebiyle milletimizin mukadderatını belirleyerek 13 Ekim 1923'te genç cumhuriyetimizin başkenti olmuştur."

"Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının emanetine sahip çıkacağız"

Ankara'nın başkent olması nedeniyle büyük sorumluluk üstlendiklerini vurgulayan Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler bir yandan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının sonsuz emanetine sahip çıkarak tarihimize olan sorumluluğumuzu yerine getirirken, bir yandan da bu kenti yine milletimizin geleceğine ışık tutacak şekilde birlikte büyütmeli, geliştirmeli ve yönetmeliyiz. Bu sorumluluk en başta düşmana karşı galebe çalan atalarımıza ve bizlere bu toprakları vatan kılanlara karşı vazifemizdir. Ankara Büyükşehir Belediyesinin altyapısıyla, yeşil alanlarıyla, yeni yollarıyla, kırsal kesimdeki üretimiyle, kadın istihdamıyla, öğrenci dostu uygulamalarla, kültürle ve sanatla zaferin kentini hep birlikte ikinci yüzyıla hazırlamak için ara vermeden çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu sorumluluğun yarenliğinde sorumluluklarımızı yerine getirecek, insan odaklı projelerimizi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."

Büyükşehir Belediyesi, 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşu nedeniyle kentin ana cadde ve bulvarları ile hizmet binalarını Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı. Ankara Kalesi'nde de göndere dev Türk bayrağı çekilirken, kutlamalar kapsamında düzenlenen Ankara Kulübü Seymenleri ile çeşitli ülkelerin folklor gösterileri ilgiyle izlendi.

Başkent'in birçok noktasında yer alan led ekranlarda da 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye Devleti'nin Başkenti Ankara şehridir" mesajıyla kutlayan Büyükşehir Belediyesi, Ankara Metrosu ile seyahat eden vatandaşları da gün boyu çaldığı 'Ankara Marşı' ile karşıladı.

(Gökşen Efe/İHA)

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Vasip Şahin, Anıtkabir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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