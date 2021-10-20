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Ankara Ulaşımında Teknolojik Dönüşüm Başladı: Başkent'in eski otobüsleri elektrikliye dönüştürülüyor - Son Dakika

Ankara Ulaşımında Teknolojik Dönüşüm Başladı: Başkent'in eski otobüsleri elektrikliye dönüştürülüyor

20.10.2021 17:05

- Ankara Ulaşımında Teknolojik Dönüşüm Başladı: Başkent'in eski otobüsleri elektrikliye dönüştürülüyor Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 25 Şubat 2021 tarihinde "Bundan sonra Ankara'nın sokaklarında inşallah elektrikli otobüsleri göreceğiz" diyerek prototipini tanıttığı...

- Ankara Ulaşımında Teknolojik Dönüşüm Başladı: Başkent'in eski otobüsleri elektrikliye dönüştürülüyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 25 Şubat 2021 tarihinde "Bundan sonra Ankara'nın sokaklarında inşallah elektrikli otobüsleri göreceğiz" diyerek prototipini tanıttığı Türkiye'nin Avrupa standartlarında testleri başarıyla geçen ve BELKA A.Ş. tarafından dizelden dönüştürülen yüzde 100 elektrikli otobüsler için seri üretim süreci başlatılıyor. EGO Genel Müdürlüğü'ne ait ve ekonomik ömrünü tamamlayan 7 adet dizel otobüsün elektrikli otobüse dönüşümü için BELKA Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen devir teslim imza törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "BELKA büyük bir iş başardı. Dünyada bir ilk yapıyoruz ve bunun patenti de alındı. İnşallah 2022 yılının sonunda bitecek şekilde 22 adet otobüsün teslimini yapacağız" dedi.

Başkent ulaşımında teklonojik dönüşüm için düğmeye basan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kendi imkanları ile ekonomik ömrünü tamamlayan dizel otobüsleri yüzde 100 elektrikli otobüslere dönüştürerek seri üretim sürecini başlattı.

EGO Genel Müdürlüğü ve BELKA A.Ş. arasında yapılan dönüşüm iş birliği kapsamında kullanım süresi dolan 7 otobüsün elektrikliye dönüştürülmesi amacıyla devir teslim imza töreni düzenlendi.

BELKA Teknoloji Merkezi'nde gerçekleşen devir teslim imza törenine; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, Çankaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Müfit Gülgeç, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, BELKA Genel Müdürü Dursun Çiçek, Büyükşehir bürokratları ile çok sayıda davetli katıldı.

İmza töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'nin Paris Anlaşması'na imza attığına vurgu yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, elektrikli otobüs üretimini teşvik edeceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin Paris Anlaşması'na imza attığı bugünlerde inşallah bu konuda, çevreye barışık çalışmalara devam edeceğiz. Çünkü kentte zaman zaman yaşıyoruz, şehir selleri oluyor, kuraklıklar oluyor. Bunun bir tek sebebi var, iklim değişikliği. Onun için imzalanan Paris Anlaşması ile birlikte sanıyorum yurt dışı krediler de bu konuda çoğalacak ve biz de Ankara'da yaşayan bütün hemşehrilerimizin daha konforlu bir yaşamı kendilerine sunacağız. BELKA büyük bir iş başardı. Türkiye'de araştırma yapan, gençlik grupları bize yazmaya başladı. Daha sonra dünyanın her yerinden iş birliği teklifleri gelmeye başladı. Daha sonra her başarılı iş biliyorsunuz engellenmeye çalışılır, Türkiye'de bazı firmalar aracılığı ile bu işin çok gereksiz olduğunu, çok pahalı olacağını söyleyerek bu işi yapmamızın önüne geçmeye çalıştılar. 99 model otobüsün elektrikli otobüse dönüştürülmesi önemli değil, buradaki hukukçu, sanayici arkadaşlarımın bildiği bir şey var. Know-how denilen bir fikir geliştiriyoruz. Dünyada bir ilk yapıyoruz ve bunun patenti de alındı. Bütün testlerden de geçildi. Dolayısıyla know-how'a paha biçilemez. Bu kadar önemli bir işi gerçekleştiriyoruz. İlk adımı EGO Genel Müdürlüğümüzle yaparak inşallah 2022'nin sonunda bitecek şekilde 22 adet otobüsün teslimini yapacağız."

ODTÜ ile anlaşıldığı takdirde 7 tane mavi otobüsün de kampus içi ulaşımda kullanılmak üzere bitirilmesini hedeflediklerini söyleyen Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yurt dışından bir çok firma iş birliği teklif ediyor. Bunları en titiz şekilde değerlendirerek hem belediyemizin hem Ankara'mızın hem de ülkemizin menfaatine en uygun olan protokolü mutlaka yapacağız. Bunu da yine tüm Türkiye ile paylaşacağız. Bu arada BELKA üniversitelerle iş birliği yapıyor. Bu yüzden Çankaya Üniversitesine, rektörümüze, rektör yardımcımıza, ODTÜ'deki öğretim görevlisi arkadaşlarımın hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah Ankara sanayisi ile el ele verdiğimizde bu başarıyı 1 adım değil 10 adım daha ileri götürerek Ankara'yı yeşil dönüşüm merkezi haline getireceğiz. İnşallah en kısa zamanda binlerle ifade edilecek sayıların gerçekleşmesi dileğiyle, hayırlı olsun."

Çevre dostu elektrikli otobüsler Başkent'te karbon salınımını azaltacak

Sıfır emisyonlu ulaşım vizyonuyla çevreci ve doğa dostu elektrikli otobüslerin EGO filosuna dahil edilmesinden mutluluk duyduklarını ifade eden EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ise şu açıklamalarda bulundu:

"Dünya ulaşım sektörü son yıllarda hızlı bir gelişim ve dönüşüm geçirmektedir. Dizel ve benzinli araçların yoğunlukta olduğu bu sektörde, karbon salınımı ve emisyon oranlarındaki artışa bağlı olarak yaşanan iklim değişikliği sonucunda artan çevresel duyarlılıkların da etkisiyle tüm dünyada doğalgazlı ve elektrikli araç kullanımı yaygınlaşmaktadır. EGO Genel Müdürlüğü olarak, dünyadaki bu çevreci yaklaşıma paralel olarak toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere, düşük emisyon değerleri ile doğayı koruyan Euro 6 motor teknolojisine sahip 51 adet 8.3 metrelik otobüsün filomuza kazandırılmasından sonra, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası kredisiyle temin ettiğimiz %90'ı doğalgazlı olan 301 otobüsümüzü de önümüzdeki aydan itibaren peyderpey filomuza dahil edeceğiz. Belediyemiz iştiraki olan BELKA A.Ş. tarafından 2006 model dizel otobüslerden 22 adedi, yüzde 100 elektrikli otobüse dönüştürülerek filomuza dahil edilecek. İlerleyen süreçte alımı gerçekleştirilecek, yeni elektrikli otobüslerle filomuzun daha da çevreci hale gelmesi hedeflenmektedir."

Devir teslim imza töreninde konuşan BELKA Genel Müdürü Dursun Çiçek, seri üretim konusunda birçok ülke ile görüştüklerine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Dünyada ilk kez gerçekleşecek bir olaya imza atıyoruz. Bu aşamada dünyada ilk defa elektrikli otobüs dönüşümü yapılacak. Otobüsün ilk lansmanını 24 Şubat'ta yaptık. O zaman 2 tane hedef koymuştuk. Bir tanesini Ankara Sanayisi ile sanayicilerle birlikte, üniversitelerimizle beraber yapacağız. 7 aylık süreçte önemli adımlar attık. Ankara'nın sanayicisi Ankara'nın toprağına yakışır şekilde imece usulü gönüllü destek oldular. Üniversitelerle iş birliği sürecinde önemli adımlar attık. Bu proje uluslararası bir boyuta ulaştı. 6 aydır yurt dışı temaslarımız devam ediyor. Güney Amerika'dan Peru'dan Atlas Okyanusu'ndan Jamaika'dan Uzakdoğu'dan Endonezya'dan ve Tacikistan'dan üst düzey yetkililerle sürekli temas halindeyiz ve orta vadede çok güzel gelişmeler olacak. 6 aydan bu yana özellikle İngiltere ile yoğun temas içerisindeyiz. İklim değişikliği finansman konusunda projemiz çok büyük ilgi gördü. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma 17 hedefin 10'unda bu projemizin odaklandığı görüldü. İngiltere'de Sanayi Bakanlığı kapsamında projemiz büyük bir beğeni kazandı, kısmet olursa bu yıl sonu 2022 başında Londra'da yatırım pazarında sunulacak bu projemiz. Aracımız özel bir araç oldu ve dünyadaki benzer araçlarıyla teknolojik bazında üst düzey rekabete sahip. Biz ayrıca haftada 2-3 defa yurt dışı heyetlerle görüşüyoruz. Dün Barcelona'da da görüşmeler yaptık. Oranın en yetkili firması bize iş birliği teklif etti."

ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan törende Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, BELKA Genel Müdürü Dursun Çiçek, Başkent otobüslerinin elektrikliye dönüşümünde seri üretim dönemini başlatacak sözleşmeyi imzaladı.

İlk etapta 7 otobüsün dönüşümü 2022 yılı sonuna kadar tamamlanacak

Başkentlilere daha konforlu bir ulaşım sağlamak ve ihtiyacı karşılamak için BELKA A.Ş. kullanım ömrünü doldurmuş, ağır bakımı gelmiş 5 veya daha yaşlı tüm dizel her model ve segment toplu taşıma araçlarının yüzde 100 elektrikli araca dönüşüm çalışmasını bundan sonra seri üretim şeklinde yapılabilecek.

EGO Genel Müdürlüğü'nden teslim alınan kullanım süresi dolan 7 otobüsün dönüşümü 2022 yılı sonuna kadar tamamlanacak ve böylece dünyada ilk kez dönüştürülen otobüs filosu yolcu taşımaya hazır hale gelecek. Benzer segmentte olan EGO Genel Müdürlüğü'ndeki 22 dizel otobüsün daha sonraki süreçte dönüştürülerek yeşil enerji kapsamında vatandaşın hizmetine sunulması planlanlanırken, Çankaya Üniversitesi Makine Mühendisliği ve ODTÜ Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bölümü ile kapsamlı bir teknolojik iş birliği protokol çalışmaları devam ediyor.

Yeni otobüslerde güvenlik ve konfor ön planda olacak

Bisiklet taşımaya uygun, yolcu bilgilendirme sistemli, panik butonlu, araç takip sistemli, yaşlı, hamile ve engelli erişimine uygun, güvenlik ve kamera sistemli olacak yeni otobüsler için Türkiye'de bazı belediyeler ve bazı yerel özel şirketler, kullanım süresi dolan otobüslerin dönüştürülmesi için BELKA A.Ş. ile temasa geçti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te toplu ulaşımın rahatlatılması ve artan ihtiyacı karşılamak amacıyla 2022 yılı sonuna kadar 168 doğalgaz körüklü, 105 doğalgaz solo, 28 dizel körüklü, Devlet Malzeme Ofisi'nden alımı yapılacak 51 midibüs, AB hibeli 3 elektrikli otobüs olmak üzere toplamda 355 yeni ve 22 dönüştürülmüş elektrikli otobüsü toplu taşıma filosuna katmayı hedefliyor.

Mansur Yavaş, geri dönüşüm, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara Ulaşımında Teknolojik Dönüşüm Başladı: Başkent'in eski otobüsleri elektrikliye dönüştürülüyor - Son Dakika


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