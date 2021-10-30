Ankara Üniversitesi'nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika

Cumhuriyet Bayramı 'nın 98'inci yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

Kutlamalar, Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen programla başladı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, milli ve dini bayramların, toplumun tüm kesimlerini birbirine yaklaştıran coşkulu anlar olduğunu belirtti. Katılımcıların Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Ünüvar, "Cumhuriyete giden yol kolay olmadı. 3,5 yıl süren Kurtuluş Savaşı'nın akabinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduğu zaman Türkiye hem nüfus hem ekonomik olarak gerçekten çok küçük, etkisi dar bir ülkeydi. Ancak Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaştığımız bir dönemde çok şükür Türkiye dünyanın en önemli ülkelerinin başında geliyor. Belki dünyanın en zengin ülkesi değiliz, belki ekonomik anlamda dünyanın en önde gelen ülkelerinin başında gelmiyoruz ama Türkiye hakikaten coğrafyası, tarihi ve yaşama sevinciyle dünyanın en önemli ülkelerinin başında geliyor" dedi.

"CUMHURİYETİMİZ KIYAMETE KADAR YAŞASIN, TÜRKİYE HEP ZİRVEDE OLSUN"

Türkiye'yi en güçlü kılan özelliklerinin başında birlik ve beraberliğinin geldiğini ifade eden Ünüvar, şöyle konuştu:

"Bunu sağlayan Cumhuriyetimiz. Onun için Cumhuriyeti hem kutlamak hem yaşatmak durumundayız. Cumhuriyet diyor ki; 'bayrağımız en zirvede olsun.' En zirvede olması için de çok çalışmamız gerekiyor. Ben Cumhuriyet Bayramınızı tekrardan kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gazi olan ecdadımız olmak üzere hepsini minnetle, rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Cumhuriyetimiz kıyamete kadar yaşasın, Türkiye hep zirvede olsun."

Konuşmaların ardından, öğrenciler ve akademik personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Cumhuriyet Kupası" müsabakaları gerçekleştirildi. 400 metre bayrak yarışı ve gülle atma yarışmasında kıyasıya mücadele yaşandı. Müsabakalar sonunda dereceye girenlere madalyaları, Rektör Ünüvar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, dekanlar ve Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tarafından verildi.

KUTLAMALAR GÜNEŞ MEYDANI'NDA DEVAM ETTİ

Ankara Üniversitesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının Girişimcilik ve İnovasyon Öğrenci Topluluğu ile birlikte Beşevler 10. Yıl Yerleşkesinde düzenlediği etkinlikle devam etti.

Bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde, ellerinde bayraklarla Güneş Meydanı'ndaki yerlerini alan öğrenciler, Rektör Ünüvar'ı devasa Türk bayrağı ile karşıladı. Kısa film gösteriminin ardından Rektör Ünüvar konuşma yaptı. Mamak Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibinin gösterisi ile devam eden program, müzik dinletisi ve açık havada sinema filmi gösterimiyle geç saatlere kadar sürdü. Program arasında katılımcılara, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca sıcak çorba ikramı yapıldı.

- Ankara