Ankara Üniversitesi'nden her sabah öğrencilere sıcak çorba - Son Dakika

Ankara Üniversitesi , yerleşkelerinin bulunduğu 6 farklı noktada her sabah 3 bin 500 öğrenciye sıcak çorba dağıtıyor.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının aşçıları tarafından, Gölbaşı 50'nci yıl yerleşkesindeki mutfakta hazırlanan çorba, sabahın erken saatlerinde şehrin farklı noktalarındaki üniversite yerleşkelerine gönderiliyor. Çorba dağıtımı için her gün Beşevler, Dışkapı, Cebeci, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi yerleşkelerinin girişlerinde stantlar kurulurken, diğer yerleşkelerde de üniversiteye ait gezici bir araç tarafından dağıtım gerçekleştiriliyor.

KENDİLERİNİ EVLERİNDE GİBİ HİSSETMELERİNİ İSTİYORUZ

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın talimatıyla başlatılan uygulama, öğrencilerden de yoğun ilgi görüyor. Rektör Prof. Dr. Ünüvar, çorba dağıtımını, öğrencilerin ilgisi devam ettikçe sayıyı artırarak dönem boyunca sürdürmeyi planladıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz uzun bir aradan sonra çok özledikleri okullarına, bizler de öğrencilerimize kavuştuk. Onların rahatı bizim için çok önemli. Kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

- Ankara