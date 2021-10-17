Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar Kızılcahamam'da kampüs alanı için inceleme yaptı - Son Dakika

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar Kızılcahamam'a kampüs alanı oluşturulması için incelemelerde bulundu.

Rektör Ünüvar, beraberindekilerle, Ayşe Bezci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bulunduğu alanda inceleme yaparak bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından Ünüvar, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Kaymakam Can Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Kaymakam Aksoy, gazetecilere, "İlçemiz termal sağlık turizmini hem düzenleyecek hem de eğitim altyapısını bir basamak üste taşıyacak bir değişime geçiyoruz. Yaşadığı mekan problemi sebebiyle eğitimde istediği şartları yakalayamayan fizyoterapi bölümünü daha da güçlendirmek isteyen Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu, yeni bir kampüse geçiyor." dedi.

Bu sayede açılacak farklı bölümlerle yüksekokulun öğrenci sayısını artıracağını belirten Aksoy, "Uygulama, derslik ve laboratuvarları ile ilçemizdeki fizik tedavi tesislerine akademik destek ve yetişmiş eleman sağlanmış olacak." dedi.

Rektör Ünüvar ise Kaymakam Aksoy ve Belediye Başkanı Acar ile birlikte iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.