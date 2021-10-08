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Ankaralı berberler ve kuaförler hünerlerini sergileyecek - Son Dakika

Ankaralı berberler ve kuaförler hünerlerini sergileyecek

08.10.2021 17:08
Ankaralı berberler ve kuaförler hünerlerini sergileyecek

Ankaralı berber ve kuaförler, "Güzellik, Hijyen ve Kozmetik Festivali"nin son gününde yarışmalar ve gösterilerle hünerlerini sergileyecek.

Ankaralı berber ve kuaförler, "Güzellik, Hijyen ve Kozmetik Festivali"nin son gününde yarışmalar ve gösterilerle hünerlerini sergileyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Odası ve Ankara Berberler Odasının katkılarıyla, Altınpark Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde dün başlayan ve 10 Ekim Pazar günü son bulacak "Güzellik, Hijyen ve Kozmetik Festivali" kapsamında, berber, kuaför ve güzellik salonlarına yönelik eğitimler verilecek, gösteriler ve yarışmalar düzenlenecek, katılımcılara da çeşitli hediyeler verilecek.

Sektör temsilcilerini bir araya getiren festivalde, berber koltuğundan modern epilasyon cihazına, tıraş makinesinden peruğa kadar berber, kuaför ve güzellik salonlarında günlük kullanılan malzemeler sergileniyor.

Etkinlik hakkında AA muhabirine bilgi veren Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, festivali sektör temsilcilerini yeni teknolojilerle buluşturmak amacıyla düzenlediklerini belirtti.

Festivalin, Kovid-19 salgın döneminden etkilenen berber, kuaför ve güzellik salonlarının maliyeti düşük kalitesi yüksek ürünleri yakından görmelerine fırsat sağladığını ifade eden Kara, şöyle konuştu:

"Buraya 30'un üstünde firmamız katılıyor. İçinde ücretsiz eğitimlerimiz var. Yarın türbanla ilgili bir eğitimimiz var. Bu konuda bilgi almak isteyen güzellik salonları bu eğitim için buraya gelecek. Yarın saat 12.00 ile 17.00 arası eğitimlerimiz olacak. Yarın bay ve bayan üzerinde saç kesim teknikleri, cilt bakımı ve protez tırnak eğitimlerimiz de düzenlenecek."

"Berber ve kuaför salonumuzu festivalden yararlanmaya davet ediyorum"

Kara, etkinliğin son günü 10 Ekim Pazar günü 12.00-17.00 saatleri arasında çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ifade ederek, şunları ifade etti:

"Pazar günü en iyi saç kesme yarışması var. Yarışmaların arasında şov takımımızın gösterileri var. Eski tarihi berberler ve yeni teknolojileri tanıtan eğitmenlerimiz gösterilerini yapacak. Yarışmacıların ödülleri şu anda sürpriz. Firmalarımız da sağ olsun hediyelere katkı veriyorlar. Pazar günü Ankara'da kim en iyi saçı kesiyormuş öğrenmiş olacağız."

Sektör temsilcilerini festivale davet eden Kara, "Gelip, yeni teknolojileri görsünler, ücretsiz eğitimlerden faydalansınlar. Binlerce berber ve kuaför salonumuzu, düzenlediğimiz festivalden yararlanmaya davet ediyorum. Halkımızı da davet ediyorum. Evlerde kullanılan birçok ürün festivalde yer alıyor." dedi.

Festivalde peruk tanıtımı yapıldı

Festivalde peruk satışı ve tanıtımı yapan Burak Yüce de, sentetik perukların 350 lira, gerçek perukların da 10 bin liraya kadar alıcısını bulduğunu söyledi.

Sentetik perukları daha çok kemoterapi kullanan hastaların tercih ettiğini aktaran Yüce, "Kişinin isteğine ve durumuna göre fiyatlandırmalar değişebiliyor. Kovid-19 salgınından sonra işlerimizde ufak bir düşüşler oldu." diye konuştu.

Ziyaretçilere cilt bakımı

Festivale katılan Canan Sıbıç ise aldığı eğitimler sonucunda 15 yıldır sektörde cilt bakım uzmanlığı yaptığına dikkati çekerek, festivale yoğunluğun az olduğunu kaydetti.

Sıbıç, festivale gelen ziyaretçilere cilt bakımı yaptığını kaydetti.

Ankaralı berberler ve kuaförler hünerlerini sergileyecek
Ankaralı berberler ve kuaförler hünerlerini sergileyecek
Ankaralı berberler ve kuaförler hünerlerini sergileyecek
Ankaralı berberler ve kuaförler hünerlerini sergileyecek
Ankaralı berberler ve kuaförler hünerlerini sergileyecek

Berber, Ankara, Pazar, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankaralı berberler ve kuaförler hünerlerini sergileyecek - Son Dakika


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