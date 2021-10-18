Ankaralı ev hanımı hayalini kurduğu kişisel sergisini açtı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan ev hanımı Hülya Altınyurt, yaptığı resimlerle hayalini kurduğu ilk kişisel sergisini açtı.

Resim yapmayı çok seven ve birkaç yıl önce evdeki işlerinden arta kalan zamanlarını resim yaparak değerlendirmeye karar veren Altınyurt, evinin bir bölümünü atölyeye dönüştürdü.

Yaptığı 40'a yakın eserin bir bölümü ile 4 karma sergiye katkı sunan Altınyurt, çalışmalarını sürdürerek, Çubuk Şehir Müzesi'nde "Retro" isimli ilk kişisel sergisini açarak, hayalini gerçekleştirdi.

Serginin açılışına katılan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, el emeği, göz nuru ile hazırlanan, büyük bir emek sarf edilerek ortaya çıkarılan eserlerin izlenime sunulması dolayısıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Hiçbir eğitim almadan hazırlanan eserlerin ayrı bir önemi olduğuna işaret eden Demirbaş, "İnsanlar gayret ederse, çabalarsa, mutlaka bir şeyler üretmeye zaman bulacaktır. Hülya hanım da bir şeyler üreterek, zamanını değerlendirmiş. Bu yönüyle serginin ayrı bir değeri var." dedi.

Altınyurt ise çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Resim yapmayı çok seviyorum. 40'a yakın eser hazırladım. 4 karma sergiye katıldım. Amacım ev hanımlarına bir şeyler yapabileceklerini göstermek." diyen Altınyurt, küçük yaşlardan bu yana resim yapmaya ilgi duyduğunu belirtti.

Altınyurt, bu konuda eğitim alamadığını dile getirerek, "Tamamen kendi çabalarımla, boş kalan vakitlerimi değerlendirmek adına uğraştım. İlk kez Çubuk Belediyesinin desteğiyle kendi kişisel sergimi açıyorum. 'Retro' isimli sergimde 80'li, 90'lı yıllara ait kompozisyonları çalıştım. Objeleri gerçekçi akıma uygun bir şekilde çalıştım." diye konuştu.

Daha sonra serginin açılışı yapıldı.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan da katıldı.