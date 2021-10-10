"Anne, Bebek ve Çocuk Fuarı"nda hastane stadı ilgi gördü - Son Dakika

Van'da düzenlenen Van Anne Bebek ve Çocuk Fuarı'nda Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursan Odabaş Tıp Merkezince açılan stant ilgi gördü.

YYÜ Dursan Odabaş Tıp Merkezi, Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde 4 gün önce açılan fuarda stant kurdu.

Ziyaretçilerin ilgi gösterdiği stantta, anne ve anne adaylarına emzirmenin önemi anlatıldı, broşür dağıtıldı.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Şadigül Köroğlu, ziyaretçilere anne sütünün önemini, doğru emzirme yöntemlerini, bebeklerin bakımı gibi konularda bilgiler verdiklerini söyledi.

Ziyaretçilerin stantlarına ilgi gösterdiğini belirten Köroğlu, "Biz bebek dostu bir hastaneyiz. Bebeklerin sağlıklı büyümesinde anne sütü çok önemli. Anne, bebek ve çocuklar hakkında danışmanlık yapıyoruz, anne sütünün önemini anlatıyoruz. Anne sütü bir mucizedir. Bu tarz platformlarda yer almamızı sağlayan hastane başhekimimiz Dr. Ümit Haluk İliklerden'e teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.