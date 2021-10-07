Üye Girişi
İSTANBUL-Annelere Dünya Emzirme Haftası'na özel eğitim - Son Dakika

İSTANBUL-Annelere Dünya Emzirme Haftası'na özel eğitim

07.10.2021 13:28

Esenler Belediyesi, Esenbebe projesi kapsamında Dünya Emzirme Haftası'na özel 'Anne Oluyorum' programını düzenledi.

Esenler Belediyesi, Esenbebe projesi kapsamında Dünya Emzirme Haftası'na özel 'Anne Oluyorum' programını düzenledi. Etkinlikte daha önceden bebek bakımı ile ilgili eğitim alıp sertifika almaya hak kazanan anneler yer aldı. Bugün de emzirmeyle ilgili eğitim alan annelere sertifika verildi ve bebek eşyaları hediye edildi.

Esenlerde, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası'na özel program gerçekleştirildi. 15 Temmuz Millet Bahçesi Kadınlar Konağı'nda gerçekleştirilen programa anne ve bebekleri katıldı. Daha önceden de belediyeden 16 saatlik bebek bakım eğitimi alan anneler, bugün de emzirme eğitimi aldı. Programda yer alan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Esenler'de yaklaşık 10 yıldır devam eden Esenbebe'nin yeni halini tanıtmak istediklerini söyledi. Başkan Göksu, 'Biz de emzirme haftası vesilesiyle farkındalık oluşturmak istedik. Anneleri; çocuklar nasıl emzirilir, anne sütünün önemi nedir konuları hakkında bilgilendirdik. Anneler için hem özel hem de devlet hastaneleri ile de iş birliği yapıyoruz' açıklamasını yaptı. Eğitim sonrası sertifikalarını alan annelere, 'içinde bebek eşyası bulunan çanta ve bebek arabası' hediye edildi.

"HAMİLELİKTEN İTİBAREN YARDIMCI OLACAĞIZ"

Önceden annelere doğumdan sonra yardım edildiğini belirten Başkan Göksu, artık hamilelik sürecinden itibaren annelere eğitim vererek yardımcı olacaklarını belirtti. Anne sütünün önemine değinen Başkan Göksu, 'Bir annenin dünyada çocuğuna verebileceği en güzel hediye anne sütüdür. Buna dikkat çekmek istedik. Emziren annelerimize sağlık, sıhhat diliyoruz. Emen bebeklerimize de uzun ve bereketli bir ömür diliyoruz' dedi.

'EMZİRMEYE TEŞVİK EDİYORUZ'

Medipol Esenler Hastanesi'nde Yeni Doğan Hemşiresi Elanur Taşçı şunları söyledi: Bugün emzirme haftası için buradayız. Anne adaylarımıza ve annelerimize; doğum öncesi, doğum sonrası yeni doğan bebek bakımı, doğum sürecinin hakkında eğitimler verip sertifikalandırıp çantalarımızı hediye ediyoruz. Anneyi emzirmeye teşvik ediyoruz. İlk altı ay sadece anne sütü versinler. Sonra ise ikinci yaşına kadar ek besin versinler ve emzirsinler.

'KIZIMI BÜYÜTÜP BESLEMEYİ ÖĞRENDİM'

Eğitime katılan 22 yaşındaki Nimet Metin kızı Rüya'nın henüz 22 günlük olduğunu fakat buna rağmen eğitime katıldığını belirtti. Belediyeye verdikleri eğitimden dolayı teşekkürlerini ileten Metin, 'Çok faydalı bilgiler edindim. Bugün eğitimimizi tamamlama sertifikamızı da aldık. Kızımı sağlıklı büyütüp beslemeyi, emzirmeyi öğrendim' diye konuştu.

'EN SIKINTILI DÖNEMİ EMZİRMEDE YAŞADIM'

Bir aylık bebeği olan Merve Erdinç de 'Sezaryen doğum yaptım. Bu eğitime o dönemden öncesinde başlamıştım. Benim için eğitimin en güzel yanı emzirme dönemiydi. Gerçekten bebeğimin emzirme döneminde yaşadığım problemler çok büyüktü. Boğulma hissini çok fazla yaşıyorduk. Bunu, bu eğitimle atlattık' şeklinde konuştu.

İSTANBUL-Annelere Dünya Emzirme Haftası'na özel eğitim
İSTANBUL-Annelere Dünya Emzirme Haftası'na özel eğitim
İSTANBUL-Annelere Dünya Emzirme Haftası'na özel eğitim
İSTANBUL-Annelere Dünya Emzirme Haftası'na özel eğitim

15 Temmuz, Esenler, Göksu, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-Annelere Dünya Emzirme Haftası'na özel eğitim - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi 13:54 Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi Ece Üner'in programında akıllara Aşk-ı Memnu dizisini getiren olay! Karısının yeğeni ile ilişkisi olduğunu iddia etti 13:19 Ece Üner'in programında akıllara Aşk-ı Memnu dizisini getiren olay! Karısının yeğeni ile ilişkisi olduğunu iddia etti İki sürücü aynı anda giriş yapmak isteyince gişede sıkışıp kaldı 13:10 İki sürücü aynı anda giriş yapmak isteyince gişede sıkışıp kaldı
Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih belirledi: 2022 yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak 12:56 Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih belirledi: 2022 yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeni yakılmış halde arazide bulundu 12:39 Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeni yakılmış halde arazide bulundu HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı 11:55 HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı
Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz 11:19 Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin 11:02 Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin

Son Dakika Haberleri
14:15 BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor
13:29 Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu
13:19 Ece Üner'in programında akıllara Aşk-ı Memnu dizisini getiren olay! Karısının yeğeni ile ilişkisi olduğunu iddia etti
13:15 Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna dikkat çeken temizlik aracı tekrar pistte
13:06 Trabzon semalarındaki uçakta bomba ihbarı yapıldı! Panik sonrası uçak, acil iniş yaptı
12:55 Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih belirledi: 2022 yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak
12:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert cevap
11:36 Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı
11:18 Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz
11:11 Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz
BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor         
14:16
Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu         
13:29
Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna dikkat çeken temizlik aracı tekrar pistte Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna dikkat çeken temizlik aracı tekrar pistte         
13:15
Trabzon semalarındaki uçakta bomba ihbarı yapıldı! Panik sonrası uçak, acil iniş yaptı Trabzon semalarındaki uçakta bomba ihbarı yapıldı! Panik sonrası uçak, acil iniş yaptı         
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert cevap         
12:44
Müdür yardımcısından, takdir toplayan hareket! Makam odasını yurt bulamayan öğrencilere açtı Müdür yardımcısından, takdir toplayan hareket! Makam odasını yurt bulamayan öğrencilere açtı         
12:19
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Milli servet çürüyor! Milyonlarca lira değerindeki araçlar toprağa gömülüyor Milli servet çürüyor! Milyonlarca lira değerindeki araçlar toprağa gömülüyor         
11:05
Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez         
10:57
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum         
09:57
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?         
09:01
Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var         
07:43
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 14:22:10. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-Annelere Dünya Emzirme Haftası'na özel eğitim - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement