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Annesini döven kardeşini pompalı tüfekle öldüren kadının cezası onandı - Son Dakika

Annesini döven kardeşini pompalı tüfekle öldüren kadının cezası onandı

21.10.2021 14:15
Annesini döven kardeşini pompalı tüfekle öldüren kadının cezası onandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, anne ve babasına kötü davrandığını iddia ettiği kardeşi Hasan Ali Yeşildağ'ı (30) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Gülderen Yeşildağ (40), 17 yıl 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, anne ve babasına kötü davrandığını iddia ettiği kardeşi Hasan Ali Yeşildağ'ı (30) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Gülderen Yeşildağ (40), 17 yıl 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bursa'daki kadın platformu üyeleri, Gülderen Yeşildağ'a destek için 23 Ekim Cumartesi günü yürüyüş yapacaklarını duyurdu.

Olay, geçen yıl eylül ayında Gemlik'in Cihatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ali Yeşildağ, annesi Fatma Yeşildağ'ı (70) evde odaya kilitleyip, dövdü. Fatma Yeşildağ, ilçe merkezinde yaşayan kızı Gülderen'i arayıp, durumu bildirdi. Gülderen Yeşildağ, babası Nazım Yeşildağ (75) ile birlikte mahalleye gitti. Gülderen Yeşildağ ve babası evin önüne geldiğinde, Hasan Ali Yeşildağ'ın saldırısına uğradı. Baba ve kızı, mahalledeki diğer evlerine sığındı, Hasan Ali Yeşildağ da kapıya dayandı. İkinci kata çıkan Gülderen Yeşildağ, kapıyı zorlayan kardeşi Hasan Ali Gülderen'e evde bulunan pompalı tüfekle ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hasan Ali Yeşildağ, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Gülderen Yeşildağ tutuklandı.

Hakkında 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Gülderen Yeşildağ, karar duruşmasında yaptığı savunmada, "Kasten öldürmedim. Korkuyla davrandım. Bizim evlerimiz bile artık güvenli değildi. Babam, annem, ben güvende olmak için dağlara çıktığımız oluyordu. Kazayla oldu" dedi. Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda sanık Yeşildağ'a 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Bursa Barosuna kayıtlı sanık avukatı Mustafa Ercan Tuncel, 10 Haziran 2021 tarihinde Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği hapis kararı ile ilgili Bursa Bölge Adliyesi Mahkemesi'ne başvurdu. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi mahalli mahkemenin verdiği kararı onayarak, Gülderen Yeşildağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yeşildağ'ın avukatı Mustafa Ercan Tuncel, verilen kararı Yargıtay'a taşıyacaklarını söylerken, Bursa'daki kadın platformu üyeleri, cumartesi günü, Gülderen Yeşildağ'a destek vermek için yürüyüş yapacaklarını belirtti. - BURSA

Annesini döven kardeşini pompalı tüfekle öldüren kadının cezası onandı
Annesini döven kardeşini pompalı tüfekle öldüren kadının cezası onandı
Annesini döven kardeşini pompalı tüfekle öldüren kadının cezası onandı
Annesini döven kardeşini pompalı tüfekle öldüren kadının cezası onandı
Annesini döven kardeşini pompalı tüfekle öldüren kadının cezası onandı

Ali Yeşildağ, Cumartesi, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesini döven kardeşini pompalı tüfekle öldüren kadının cezası onandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesini döven kardeşini pompalı tüfekle öldüren kadının cezası onandı - Son Dakika
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