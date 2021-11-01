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Antakya Sonbaharında Sanat Günleri Temalı Tesbih Sergisine İlgi Yoğun - Son Dakika

Antakya Sonbaharında Sanat Günleri Temalı Tesbih Sergisine İlgi Yoğun

01.11.2021 12:26
Antakya Sonbaharında Sanat Günleri Temalı Tesbih Sergisine İlgi Yoğun

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın sanata ve sanatçıya verdiği önem doğrultusunda projelendirilen Antakya El Sanatları Müzesi, "Antakya'nın Sonbaharında Sanat Günleri" temasıyla Tesbih sergisi ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen en iyi tespih ustalarından; İstanbul Maltepe'den Bilal Kabat, Uşak'tan gelen Hayrettin Bediz Saraçoğlu, Erzurum Oltu'dan gelen Metin Çelebi ve Antakya'dan Oral Meler yaptıkları atölye çalışmalarıyla tespih taneleri üreterek, kültürümüzün bu önemli sanatını öğrencilere ve sergiye katılan tüm misafirlere tanıttılar.

Antakya Belediyesi El Sanatları Müzesi'nde gerçekleştirilen serginin açılış programında Antakya Belediye Başkan Vekili Ali Salcan, Başkan Yardımcısı Rezzuk Ayoğlu ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Dört gün süren serginin ilk iki gününde tasarım teknolojileri dersi olan bazı okullardan, gruplar halinde gelen öğrenciler sergi süresince atölye çalışmalarına katılarak tesbih habbelerinin nasıl tasarlandığı konusunda deneyim kazandı.

Tesbih sergisi ve atölye çalışmaları, serginin son iki gününe denk gelen hafta sonu da Saray (Hürriyet) Caddesinde meraklılarının beğenisine sunuldu. Saray Caddesi'nde kurulan sergiyi eşi Saadet Yılmaz ile birlikte ziyaret eden Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz: "Günümüzde aksesuar olarak da kullanılan tespih, İslam ve Türk kültüründe çok büyük bir yere sahip. Bu yüzden tespih sanatını gelecek kuşaklara taşımak adına Antakya Sonbaharında Sanat Günleri çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanından davet ettiğimiz tespih sanatçılarımızla bir araya gelmekten mutluluk duydum.

Sanata ve sanatçıya verdiğimiz önem doğrultusunda Antakya'da daha önce yapılmamış olan sergi ve workshop etkinlikleri düzenleyerek hemşerilerimizi sanatla buluşturmaya devam edeceğiz. Antakya Belediyesi olarak, dört gün süren Tesbih sergisi ve atölye çalışmalarıyla Türkiye'nin en iyi tesbih sanatçılarını hemşerilerimizle buluşturduk. Etkinlik kapsamında sanatçılarımız, meraklılarına tesbih yapmayı öğretirken, el emeği göz nuru tesbihlerinin en güzel örneklerini sergiledi.

Bu sene ilk defa düzenlediğimiz tespih sergimizin fuarını da yapmayı planlıyoruz. Antakya El Sanatları Müzemizi, yaşayan ve üreten müze yapma hedefi ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Düzenlediğimiz sergiler, atölye çalışmaları ve workshoplarla Antakya'nın sanat yelpazesini genişletiyoruz, bu çalışmalarımızla sanata ve sanatçıya sağladığımız katkılardan büyük bir övünç duyuyoruz." dedi.

İzzettin Yılmaz, Türkiye, Antakya, Atölye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Antakya Sonbaharında Sanat Günleri Temalı Tesbih Sergisine İlgi Yoğun - Son Dakika


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