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Antalya'da 10 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Antalya'da 10 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

06.10.2021 14:36
Antalya'da 10 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma ekipleri, fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçundan 10 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan D.Y'nin ilçede olduğunu belirledi.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

D.Y'nin 30 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Korkuteli, Jandarma, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da 10 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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