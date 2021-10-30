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Antalya'da 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Antalya'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

30.10.2021 12:36
Antalya'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizkent Mahallesi'nde deniz kıyısındaki sazlıkların arasında saklanan bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, Suriye uyruklu biri çocuk, ikisi kadın 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Organizatörlük yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu A.K. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Antalya'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
Antalya'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Hisarcık, Manavgat, Antalya, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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