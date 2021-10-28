ANTALYA'DA 29 EKİM KUTLAMALARI ÇELENK TÖRENİYLE BAŞLADI - Son Dakika

ANTALYA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yılı kutlamaları nedeniyle çelenk töreni düzenlendi.

Antalya'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, valiliğin programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Ulusal Yükseliş Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Resmi program dahilinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek anıta çelenklerini bıraktı.

Törene Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı ve Rafet Zeybek, İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Başsavcı Halil İnal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve STK temsilcileri katıldı.

Resmi törenin ardından STK ve siyasi partiler de anıta çelenklerini bıraktı. Çelenk töreninin ardından Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu adına İbrahim Daş konuşma yaptı. Daş, 98 yıl önce verdiğimiz ulusal kurtuluş ve kuruluş savaşının sonunda ortak aklın temsili ve tek temenni olan cumhuriyetimiz ilan edildi. Bayram boyunca yapılacak tüm törenlerin Türk milletinin Atatürk cumhuriyetine bağlılığını güçlendireceğine inancımız tamdır. Ayrılıklarımız değil birlikteliklerimizi öne çıkarmamız lazım. 100 yıl önce kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle omuz omuza mücadele vermiş ve başarmış bir milletin çocukları olarak Cumhuriyet fazilettir, demokrasidir, hak, hukuk ve adalettir dedi.

Daş'ın ardından kürsüye çıkan İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran ve CHP İl Başkanı Nuri Cengiz konuşma yaparak cumhuriyetin 98'inci yılını kutladı.