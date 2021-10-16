Antalya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 07 GBK 06 plakalı otomobil, 51 KV 095 plakalı otomobil ile 07 AFA 457 plakalı otomobil, Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı'nda çarpıştı.

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