Antalya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 aracın çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz belirlenemeyen 07 GBK 06 plakalı otomobil, 51 KV 095 plakalı otomobil ile 07 AFA 457 plakalı otomobil, Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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