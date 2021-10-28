Antalya'da 392 polis servis araç ve okul çevrelerini denetledi - Son Dakika

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" kapsamında Antalya genelinde 392 polis memurunun katılımı ile denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde okul çevrelerinin etrafındaki parklardan işletmelere kadar kontrol edilirken 6 servis aracına 3 bin 722 TL idari para cezası uygulandı.

Ülke genelinde, 27 Ekim günü 07.30-09.30, 12.30-13.30 ile 15.00-18.00 saatleri arasında okul servis araçlarına yönelik, 07.30-18.00 saatleri arasında okul çevrelerinde bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamülleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi yerlere yönelik, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" gerçekleştirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Çocuk, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Tem, Trafik ve diğer birimlere bağlı 147 ekip ve 392 personel ile "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" adı altında Antalya genelinde bulunan 321 okul çevresinde parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia, tekel ve ganyan bayileri, kafe/kahvehaneler, internet ve oyun salonlarının denetimi yapıldı.

Yapılan denetim sonucunda, Antalya genelinde 31 internet kafe, 21 oyun salonu, 20 iddia bayi, 80 büfe, 13 içkili yer, 46 kahvehane, 19 metruk bina, 109 park ve bahçelerin denetimi yapıldı. Denetimde, 2 kafeteryaya cezai işlem uygulandı. Ayrıca bin 105 şahsın GBT kaydı sorgulandı. Sorgularda, 4 aranan şahıs yakalandı. 6 servis aracına 3 bin 722 TL, 25 araca ise toplam 8 bin 593 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA