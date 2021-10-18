Antalya'da 6 aracın karıştığı kazada 1 yaya öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde, zincirleme trafik kazasına karışan 6 araçtan birinin çarptığı yaya hayatını kaybetti, araçlardaki 8 kişi ise yaralandı.

Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda, sürücüleri henüz belirlenemeyen 06 GB 4436, 06 MVF 80, 33 LS 475, 07 YNC 18, 07 AFD 821 ve 46 ADG 208 plakalı araçlar çarpıştı.

Kazada savrulan bir aracın çarptığı yaya E.C. (49) yaşamını yitirdi, araçlardaki 8 kişi de yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışı kontrollü sağlandı.