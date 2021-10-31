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Antalya'da "8. Ulusal İSTAHED Aile Hekimliği Kongresi" yapıldı - Son Dakika

Antalya'da "8. Ulusal İSTAHED Aile Hekimliği Kongresi" yapıldı

31.10.2021 09:58
Antalya'da

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Ulusal İSTAHED Aile Hekimliği Kongresi (İKON 2021)" Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde, 500'ün üzerinde bilim insanının katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Ulusal İSTAHED Aile Hekimliği Kongresi (İKON 2021)" Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde, 500'ün üzerinde bilim insanının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kongrenin başkanlığını yapan İSTAHED Başkanı Dr. Serkan Özbakış, basın toplantısında yaptığı konuşmada, çocuk felci, tetanoz gibi hastalıkların, aşı sayesinde ortadan kalktığını belirterek, salgından da korunmak için aşı çağrısında bulundu.

Salgın nedeniyle iki yılın ardından yüz yüze kongre düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirten Özbakış, aile hekimliği çalışanlarının aşılama sürecinde insanüstü bir çaba sarf ettiğini söyledi.

Kişi hastalanmadan önce doğru karar ve yerinde müdahaleyle bireyi korumanın önemine işaret eden Özbakış, şunları kaydetti:

" Türkiye'de sağlık çalışanları olarak özverili ve kapsayıcı aşılama çalışmalarımız sayesinde aşıyla önlenebilir hastalıklardan hepatit A, hepatit B, boğmaca, bakteri kaynaklı pnömoniler, menenjit tabloları, sepsis durumları önceki yıllara kıyasla sayıca oldukça gerilemiştir. Suçiçeği, kabakulak ve kızamıkçık vaka görülme sıklıkları azalmıştır. Dünya Sağlık Örgütü, bağışıklama hizmetlerinin, aşıyla önlenebilir hastalıkların ve buna bağlı ölümlerin önlenmesi açısından en değerli ve toplum sağlığı yararına yapılabilecek en olumlu müdahale olduğunu söylemektedir. Yani koruyucu hekimliğin en temelinde aşı vardır."

Bilgi kirliliği, aşı kararsızlığına neden oluyor

Türkiye'de 1930'lardan bugüne çiçek, difteri, boğmaca, verem, kızamık, çocuk felci hastalıklarıyla savaşta aşı sayesinde büyük kazanımlar elde edildiğini hatırlatan Özbakış, "Çocuk felci, aşı sayesinde Türkiye'de ortadan kalktı, anneleri ve yenidoğanı etkileyen maternal ve neonatal tetanoz 2009'da ortadan kalktı. Bu anlamda hastalıklardan, salgından korunmak için aşının önemi büyük. Sırası gelen herkes aşını yaptırmalı." diye konuştu.

Son birkaç yılda, kızamıkta aşılama oranlarının toplumda yüzde 2 düşmesinin bile vaka sayılarını kolayca yükselttiğini dile getiren Özbakış, bilgiye hızlı erişimin, internet ve sosyal medyanın yaygın kullanımının aynı zamanda yoğun bir bilgi kirliliğine yol açabildiğini, bu durumun da aşı kararsızlığına neden olduğunu vurguladı.

Toplantıda, Kongre Genel Sekreteri Dr. Senem Özşehir, Dernek Başkan Yardımcısı Dr. Esin Ayfer Çulha Dildök, yönetim kurulu üyesi Dr. Nahide Toksan ve kongre bilimsel sekreteri Dr. Hüseyin Acar da konuşma yaptı.

Antalya'da 8. Ulusal İSTAHED Aile Hekimliği Kongresi yapıldı
Antalya'da 8. Ulusal İSTAHED Aile Hekimliği Kongresi yapıldı

İstanbul Aile Hekimleri Derneği, Aile Hekimliği, Antalya, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da '8. Ulusal İSTAHED Aile Hekimliği Kongresi' yapıldı - Son Dakika


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