Antalya'da bir dolandırıcılık ve iki kaçakçılık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir fabrikayı 650 bin lira dolandırdığı iddia edilen kişi ile Manavgat ilçesinde kaçak sigara ve elektronik sigara sattıkları öne sürülen iki şüpheli yakalandı.

Merkez Döşemealtı ilçesinde bir fabrikadan Van'a nakletmek üzere teslim aldığı 650 bin lira değerindeki PVC malzemeyi teslimat noktasına ulaştırılmadığı ihbarı üzerine Antalya Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerin ardından şüphelinin sahte belge ve kimlikle fabrikadan malzemeleri teslim alan E.B. olduğu belirlendi.

Çoğu dolandırıcılık olmak üzere 30 suç kaydı olduğu öğrenilen E.B'nin Çorum'da olduğu tespit edildi.

Çorum Jandarma Komutanlığı ekipleriyle müşterek düzenlenen operasyon sonucu E.B. PVC malzemelerle birlikte yakalandı.

Şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.

Manavgat'ın Çenger Mahallesinde M.S ve E.Ş. tarafından kaçak sigara, elektronik sigara ve kullanım kiti satıldığı bilgisini değerlendiren Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince şüphelilerin araç ve işletmelerinde yapılan aramada, 132 paket doldurulmuş makaron, 295 paket kaçak sigara, 170 adet elektronik sigaranın da arasında yer aldığı piyasa değeri 55 bin lirayı bulan suç unsuruna el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlere başlandı.