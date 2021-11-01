Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya 'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Binance tüm para çekme işlemlerini ikinci kez askıya aldı

Bakan Soylu: Dünyanın her yerine yardım ulaştırdık, birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden 'mış gibi yapıyor' olmadık