Çeşitli suçlardan aranan kardeşler, villada uyuşturucu imal ederken yakalandı - Son Dakika

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Antalya'nın Kepez ilçesindeki iki villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, iki kardeş gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde aranan şüphelilere yönelik yapılan çalışmada, 22 ayrı suçtan 14 yıldır aranan Z.E. ile taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmadan aranan kardeşi A.E'nin, anneleri F.E. adına birbirlerine 1,5 kilometre mesafede iki villa kiraladıkları belirlendi.

Kardeşlerin villalarda uyuşturucu madde imal ederek sattıkları yönünde bilgiye de ulaşan polis, adrese operasyon düzenledi.

Villaların ikinci katlarında özel düzenek ve tertibatla kenevir ekimi yapıldığı görülürken bir miktar uyuşturucuya ve iki hassas teraziye el konuldu.

Operasyonda, Z.E. ile A.E. gözaltına alındı.