Antalya'da Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü fener alayıyla kutlandı - Son Dakika

Antalya'da, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği programa çok sayıda kişi katıldı. Vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle Konyaaltı Varyant'tan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Fener alayının ardından Kıraç, aynı meydanda konser verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Korosu'nun da Kıraç'a eşlik ettiği konser, yoğun ilgi gördü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyalıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.