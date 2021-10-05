ANTALYA'DA DALIŞ TURİZMİ SEZONU UZADI - Son Dakika

YÜKSEK turizm sezonunda Antalya'nın çeşitli bölgelerinde oluşturulan dalış noktaları, turistlerden yoğun ilgi gördü. Su altı tutkunları, yaz sezonu sona ermesine rağmen kent merkezi başta olmak üzere Manavgat, Side, Alanya, Kemer, Kaş'ta dalışlarına hız kesmeden devam ediyor.

Antalya'nın deniz dibi yaşamını keşfetmek isteyen turistler, ekim ayının başında da dalış yapmaya devam ediyor. Dalış okullarındaki profesyonel dalgıçlarla su altına dalan tatilciler eşsiz manzaranın tadını çıkartırken balık besliyor, bol bol fotoğraf çektiriyor.

Gazipaşa'dan Kaş ilçesine uzanan sahil şeridindeki 222 dalış noktası, sualtı tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Dalış noktalarına yüksek turizm sezonunda günlük 1000 dalış yapılıyor. Kimi zaman bu sayı artabiliyor. Antalya ve çevresinde faaliyet gösteren 60 dalış firması, su altına profesyonel rehberler eşliğinde dalış turları düzenliyor. Sonbaharın yüzünü gösterdiği şu günlerde de dalışlar hızla sürüyor. Tatilciler Antalya'nın su altı güzelliklerini keşfederken, balıkları beslemeyi de ihmal etmiyor.

Özellikle insan eliyle oluşturulan yapay resiflere yapılan dalışlar, su altı tutkunlarına eşsiz deneyim yaşatıyor. Tarihi batıkların yanı sıra son dönemde dalış turizmi için batırılan motosiklet, uçak ve tank gibi resiflere dalan turistler, burada fotoğraf çektiriyor. Balık popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde yapılan dalışlar ise görsel şölen oluşturuyor. Dalış sırasında caretta carettaların avlanma rotasına giren turistler, nesli tehlike altındaki kaplumbağalarla yüzme şansı buluyor, fotoğraf ve görüntü çekiyor.

'SU ALTI HABİTATI OLDUKÇA ZENGİN'

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Antalya İl Temsilcisi İsa Alemdar, Bölgemizde su altı habitatı oldukça zengin. Gerek falezler, gerek tarihi ve insan eliyle ortaya çıkartılan resifler, dalış tutkunlarına farklı, renkli ve heyecanlı bir atmosfer sunuyor. Sezonun kasım ayı sonuna kadar uzayacağını düşünüyoruz. Deniz müsaade ettiği sürece dalışlarımız gerçekleşecek diye konuştu.

Profesyonel dalgıç Ali Yardan, turistik dalış sezonunun birkaç ay daha devam etmesini umduklarını belirtirken, Deniz suyu 26 derece. Bu da turistik dalışlar için elverişli şartlar sunuyor. Yağmurların yağması ve deniz suyunun soğumasıyla dalışlar yoğunluğunu yitirecek. Deniz sıcak olduğu sürece devam edecek dedi.